يلتقي فريقا زد وسيراميكا كليوباترا مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري.

موعد مباراة زد وسيراميكا في الدوري المصري والقناة الناقلة

يلتقي فريقا زد وسيراميكا كليوباترا في السادسة مساء اليوم علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري.

وتذاع مباراة زد وسيراميكا عبر قناة أون تايم سبورت 2.

مباراة زد وسيراميكا في الدوري المصري



يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز بعدما خسر سيراميكا كليوباترا من الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

وفاز زد على المقاولون العرب بثنائية نظيفة ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط.

مواعيد مباريات الجولة الثانية في الدوري المصري

الخميس 14 أغسطس

زد ضد سيراميكا – 6:00 مساءً

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت – 6:00 مساءً

طلائع الجيش ضد المصري – 9:00 مساءً

بيراميدز ضد الإسماعيلي – 9:00 مساءً

الجمعة 15 أغسطس

بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية – 6:00 مساءً

الأهلي ضد فاركو – 9:00 مساءً

حرس الحدود ضد البنك الأهلي – 9:00 مساءً

السبت 16 أغسطس



إنبي ضد وادي دجلة – 6:00 مساءً

الزمالك ضد المقاولون العرب – 9:00 مساءً

غزل المحلة ضد سموحة – 9:00 مساءً

