الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية (صور)

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

 شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، إقبالًا من المواطنين وزوار المحافظة، رغم الأجواء الصيفية التي تسود المدينة والطقس الحار. 

3910 جنيهات لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس

وكيل صحة الإسكندرية يتفقد عددا من المنشآت الصحية بمنطقة غرب الطبية

ورفعت الإدارة الرايات الخضراء في شواطئ القطاع الشرقي ووصلت نسبة الإشغال ٤٠%، ورفع الرايات الصفراء في القطاع الغربي وصلت نسبة الإشغال 15%، بسبب نشاط بسيط في حركة الرياح. 

 وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، استمرار حملاتها التفتيشية اليومية، حيث انتشر مفتشوها على امتداد الشواطئ، للتحقق من التزام الشواطئ بالأسعار الرسمية للتذاكر، والتأكد من مطابقة عدد التذاكر لعدد الرواد الفعلي، ومنع أي محاولات لفرض رسوم غير قانونية، مثل الإكراميات أو رسوم إضافية.

 كما تم التأكيد على مجانية استخدام دورات المياه ووحدات تغيير الملابس، ومتابعة نظافتها بشكل دوري، فضلًا عن متابعة توافر عناصر الإنقاذ، من مسعفين، وعمال أبراج، ومراقبة التزام المستخدمين بارتداء سترات النجاة عند استخدام البدالات المائية. 

وناشدت الإدارة المواطنين ضرورة المساهمة في الحفاظ على نظافة الشواطئ، من خلال الالتزام بإلقاء القمامة والمخلفات في الصناديق المخصصة لذلك، للحفاظ على المظهر الحضاري للشواطئ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

والطقس الحار للسياحة والمصايف الشواطئ

مواد متعلقة

سابالينكا تواصل إنجازاتها وتحجز موعدا مع ريباكينا في ربع نهائي سينسيناتي للتنس

الأهلي يختتم تحضيراته اليوم لمباراة فاركو

3910 جنيهات لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

أخبار مصر: جرائم تهز مصر "دهس وقتل أم لابنها ومحاولة خطف دكتورة وابنتها"، كمين إسرائيلي لـ محمد صلاح، حقيقة تأجيل الدراسة

نائبة تسأل الحكومة: لماذا لا تتراجع الأسعار بعد انخفاض الدولار؟

غطرسة وعنجهية فارغة، علاء مبارك يهاجم نتنياهو بعد تصريحاته بشأن إسرائيل الكبرى

لهذا السبب، تجديد حبس "مونلي" صديق البلوجر سوزي الأردنية

ضبط 20 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في أعمال تسول بالعجوزة والدقي

خدمات

المزيد

3910 جنيهات لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads