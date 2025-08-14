الخميس 14 أغسطس 2025
سابالينكا تواصل إنجازاتها وتحجز موعدا مع ريباكينا في ربع نهائي سينسيناتي للتنس

أرينا سابالينكا،
أرينا سابالينكا، فيتو

 تأهلت المصنفة الأولى عالميًا البيلاروسية أرينا سابالينكا، إلى ربع نهائي بطولة سينسيناتي للتنس فئة الألف نقطة، بعد التغلب على الإسبانية جيسيكا بوزاس بنتيجة (6-1) و(7-5).

وبحسب أرقام "أوبتا" للإحصائيات، وصلت سابالينكا إلى ربع النهائي رقم 29 في بطولات فئة الألف نقطة، ولا يتفوق عليها سوى فيكتوريا أزارينا بالوصول إلى ذلك الدور 38 مرة في تلك البطولات وبيترا كفيتوفا (36). 

وتضرب سابالينكا موعدًا في ربع النهائي مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة التاسعة على البطولة، والتي تفوقت على المصنفة السادسة وبطلة أستراليا المفتوحة الأمريكية ماديسون كيز بنتيجة (6-7) و(6-4) و(6-2).

ومنذ بدء بطولات فئة الألف نقطة عام 2009، لا يوجد سوى لاعبتين تملكان نسبة انتصارات أعلى من ريباكينا (66,7%) أمام المصنفات العشر الأوائل عالميًا في تلك الفئة من البطولات، وهما سيرينا ويليامز وإيجا شفيونتيك.

ريباكينا ثاني لاعبة تحقق 3 انتصارات متتالية

وتعد ريباكينا ثاني لاعبة من بين المصنفات العشر الأوائل تحقق 3 انتصارات متتالية بعد التأخر بالمجموعة الأولى لتصل إلى ربع نهائي بطولة فئة 1,000 نقطة، بعد شفيونتيك في إنديان ويلز 2022.

وحسمت أنا كالينسكايا المواجهة الروسية الخالصة التي جمعتها بإيكاترينا ألكسندروفا بنتيجة (3-6) و(7-6) و(6-1)، لتصطدم في ربع النهائي بالبولندية إيجا شفيونتيك.

وفي مباريات تم استكمالها من الدور الثالث، أقصت البولندية ماجدة لينيت نظيرتها الأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنفة الرابعة على البطولة، بنتيجة (7-6) و(3-6) و(6-3)، لتواجه في الدور الرابع الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا التي تغلبت على الدنماركية كلارا تاوسون بنتيجة (3-6) و(7-6) و(6-4).

وحققت لينيت أكثر من انتصار أمام المصنفات العشر الأوليات في موسم واحد، للمرة الثانية في مسيرتها الاحترافية بعد عام 2021.

وتأهل الإسباني كارلوس ألكاراز إلى ربع نهائي بطولة سينسيناتي فئة الألف نقطة، بعد التغلب على الخاسر المحظوظ الإيطالي لوكا ناردي بمجموعتين دون رد، بواقع (6-1) و(6-4).

وبحسب أرقام "أوبتا" للإحصائيات، أصبح ألكاراز ثالث لاعب تحت 23 عامًا يحقق 14 انتصارا متتاليا في بطولات الأساتذة، بعد بيت سامبراس ورافائيل نادال.

