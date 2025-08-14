وكيل صحة الإسكندرية يتفقد عددا من المنشآت الصحية بمنطقة غرب الطبية

قام الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بجولة تفقدية شملت عددًا من المنشآت الصحية بمنطقة غرب الطبية، يأتى في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

استهل وكيل الوزارة جولته بزيارة مستشفى "صدر كوم الشقافة"، وكان فى استقباله الدكتورة دينا حسن، مديرة المستشفي، حيث تفقد أقسام المستشفى واطلع على الأعمال الجارية بوحدة العناية المركزة الجديدة والتي ستعمل بطاقة تشغيلية ١٧ سريرًا، والتي ستسهم في رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى ووجه بسرعة معالجة أي ملاحظات لضمان تقديم أفضل خدمة للمرضى.

يذكر أن المستشفى يعد أول مستشفى صدر بالإسكندرية يحصل على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) وتحتوي على ٢٥ سرير عناية عامة و١٥ عناية باطنة، و١٥ سريرا بقسم الدرن، ويضم ايضًا عيادات خارجية مميزة مثل عيادة الصدرية وعيادة القلب وعيادة التليف الرئوي ويوجد بقسم الأشعة، الأشعة السينية والأشعة المقطعية والأشعة التلفزيونية وفحص الإيكو للقلب.

وخلال لقائه بأحد المرضى أمام المستشفى وشكواه من عدم عمل الأشعة المطلوبة للشهادة الصحية، وجه مدير ادارة الأشعة باتخاذ اللازم، والتي بدورها توجهت مع المريض لقسم الأشعة بالمستشفى، وتم عمل اللازم للمريض وذلك لضمان رضا المنتفعين عن الخدمات المقدمة.

وتلى ذلك، تفقُد مستشفى "أطفال فوزي معاذ"، وكان في استقباله الدكتورة مروة موسى، واطلع على أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة للأطفال والعلاج الطبيعي والمعامل، مثمنًا على الجهود المبذولة في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للأطفال.

وتابع جولته بزيارة عيادة الجلدية والتناسلية بكوم الشقافة، وكان في استقباله الدكتور وائل مدحت، مدير العيادة، حيث اطمأن على سير العمل والخدمات المقدمة في الكشف وتشخيص وعلاج الأمراض الجلدية، وتنفيذ برامج مكافحة الأمراض الجلدية المعدية.

واختتم الجولة بزيارة "مستوصف صدر كرموز"، وكان في استقباله الدكتور شريف خفاجى، مدير المستوصف.

حيث تفقد الصيدلية وقسم الأشعة وحجرة رسم القلب، بالإضافة إلى مكتب الصحة الملحق بالمستوصف حيث تفقد غرفة التطعيمات ومكتب تسجيل المواليد والوفيات.

وأكد وكيل الوزارة على أن مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية تقف بكل إمكانياتها لدعم هذه المنشآت، واستمرار العمل لتطوير وتحسين الخدمات بما يحقق رضا المواطنين ويرتقي بمستوى الرعاية الصحية في المحافظة.

رافقه خلال الزيارة: الدكتورة حنان أنور والدكتور أحمد بحلاق وكلاء المديرية، والدكتورة إسراء زيدان مدير عام منطقة غرب الطبية، ووفد من مديري الإدارات المعنية.

