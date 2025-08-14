الخميس 14 أغسطس 2025
أخبار مصر

طلاب هندسة حلوان يبتكرون نظامًا لتوليد وتخزين الهيدروجين الأخضر

نظام توليد وتخزين
نظام توليد وتخزين الهيدروجين الأخضر
نجح فريق من طلاب كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان – قسم القوى والحماية الكهربائية – في تنفيذ مشروع تخرج بعنوان: "تصميم وتطبيق نظام لتوليد وتخزين الهيدروجين الأخضر"، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز الابتكار في مجالات التحول الأخضر.

نظام لتوليد وتخزين الهيدروجين الأخضر ضمن مشروع تخرج واعد

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان.

وشارك في تنفيذ المشروع مجموعة من الطلاب المتميزين: وهم حسن محمد سعودي، عمر أيمن محمد، عمار ياسر نور الدين، أحمد علي كامل، أحمد محمد أبو زيد، محمد السيد محمد، وأحمد أشرف عبد الحميد، تحت إشراف  الدكتور حلمي الزغبي، المتخصص في مجال الهيدروجين الأخضر، والذي قدّم دعمًا أكاديميًا وفنيًا مكثفًا للفريق طوال مراحل المشروع.

رئيس جامعة حلوان في اليوم العالمي للشباب: أنتم القوة الدافعة نحو مستقبل أفضل

جامعة حلوان تفتح آفاق الوعي الوطني أمام طلابها في لقاء حواري حول الهوية والأمن القومي

ويرتكز المشروع على تصميم نظام يعمل باستخدام مصادر الطاقة المتجددة – كالشمس أو الرياح – لتوليد الهيدروجين الأخضر عبر تقنية التحليل الكهربائي، مع تطوير وحدة تخزين فعالة وآمنة تتيح استخدام الهيدروجين في تطبيقات متعددة. 

ويأتي هذا العمل ليؤكد اهتمام طلاب قسم القوى والحماية الكهربائية بالقضايا البيئية، وحرصهم على المساهمة بحلول مبتكرة تدعم الاتجاهات العالمية والمحلية نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأكدت جامعة حلوان دعمها المتواصل للمشروعات الطلابية ذات الأثر المجتمعي، وتشجيعها المستمر للابتكار العلمي الذي يُسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، بما يتماشى مع رؤية "مصر الخضراء".

