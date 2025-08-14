رئيس جهاز العاشر من رمضان يناقش مسار القطار الكهربائي الخفيف

عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي الهيئة العامة للأنفاق، والشركة الصينية المنفذة لمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، واستشاري المشروع، لبحث مسار القطار داخل المدينة وآليات معالجة التعارضات مع خطوط المرافق القائمة.

شهد الاجتماع استعراض عدد من المقترحات الفنية والحلول التنفيذية لتفادي أي تعارضات وضمان تنفيذ المسار وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للمشروع ودوره المحوري في تعزيز منظومة النقل بين المدن.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق عقب انتهاء جميع الجهات المعنية من دراسة المقترحات المقدمة، بهدف الوصول إلى الحل الأمثل الذي يحقق سرعة التنفيذ مع الحفاظ على سلامة البنية التحتية القائمة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن القطار الكهربائي الخفيف يمثل إضافة نوعية لمدينة العاشر من رمضان، حيث يسهم في الارتقاء بمستوى خدمات النقل وتسهيل حركة المواطنين، فضلًا عن توفير وسيلة نقل عصرية وآمنة تربط المدينة بالمحافظات الأخرى في وقت قياسي.

افتتح المهندس عصام الشيخ، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، نيابةً عن المهندس أحمد إبراهيم، رئيس الجهاز، أول معرض للنحت بعنوان "آرت سبيس – العلمين الجديدة برؤية فنان"، والذي ينظمه الفنان التشكيلي محمد حميدة، على الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة، تحت رعاية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح المهندس عصام الشيخ، أن المعرض سيستمر لمدة عشرين يومًا، حيث يعرض مجموعة من الأعمال النحتية المعاصرة في فضاء مفتوح، بهدف ترسيخ الثقافة البصرية في الفضاءات العامة، وإتاحة الفرصة لتفاعل مباشر بين الجمهور والفن داخل بيئة حضرية نابضة بالحياة.

وأضاف: يأتي هذا المعرض في إطار التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والقطاع الخاص لدعم المبادرات الفنية والثقافية في مدن الجيل الرابع، بما يعكس دور الفن في التنمية الحضرية وتعزيز الهوية الثقافية للمجتمع المصري.

كشفت دراسة دولية حديثة عن مشروع الإسكان الاجتماعي عن التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة.

وأشارت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" (AFI) والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" إلى أن المبادرة بدأت بالتعاون مع ٤ بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع ٣٠ جهة تمويل مختلفة، ٢٢ بنكا و٨ شركات تمويل عقاري.

تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها

كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة.

بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية.

آليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين

وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من ٢.١٧ مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم.

كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال ١١ شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين.

وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة ١٣٥ مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة ٥٠ مليار جنيه في عام ٢٠٢٤ من عدة بنوك محلية.

