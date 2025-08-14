تعرف على إيرادات فيلم "درويش" في أول أيام عرضه بالسينمات

تصدر فيلم “درويش” بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني، أمس الأربعاء، إيرادات شباك تذاكر دور العرض المصرية وذلك في أول أيام عرضه بالسينمات.

إيرادات فيلم درويش

وبلغت إيرادات الفيلم بالسينمات أمس 2 مليون و152 ألف جنيه، ليأتي في المركز الأول بقائمة الإيرادات اليومية.

قصة فيلم درويش

تدور أحداث فيلم درويش في فترة الأربعينيات حول رجل محتال ذي شخصية جذابة، يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر، ثم يتحول عن طريق الصدفة إلى بطل شعبي، وتنقلب بعدها حياته رأسا على عقب.

أبطال فيلم درويش

فيلم "درويش" من تأليف الكاتب وسام صبريوإخراج وليد الحلفاوي، ويضم الفيلم فريقًا من النجوم، على رأسهم الثنائي: عمرو يوسف ودينا الشربيني، كما يشارك في البطولة كل من: تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال، بالإضافة إلى الفنان هشام ماجد.

