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ثقافة وفنون

عودة قوية لعمرو يوسف في السينما، تعرف على التفاصيل الكاملة

عمرو يوسف، فيتو
عمرو يوسف، فيتو

يعيش النجم عمرو يوسف حالة من الانتعاش الفني في السينما، حيث إنه يعود لجمهوره بفلمين جديدين، ويأتي ذلك بعد تألقه بفيلمه الأخير شقو ومشاركته المميزة في فيلم ولاد رزق 3.

ومن خلال السطور التالية، ترصد فيتو تفاصيل أعمال عمرو يوسف السينمائية المقبلة. 

فيلم درويش 

يستعد عمرو يوسف لعرضه فيلمه الجديد درويش خلال شهر يوليو المقبل بعدما انتهى من تصويره مؤخرا.

ويلعب فيه النجم عمرو يوسف دور محتال يوقع ضحاياه في أزمات مختلفة ويتحول لبطل شعبي بالصدفة، والفيلم ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والتشويق في إطار كوميدي.


النجم عمرو يوسف أكد أن رحلته مع درويش بدأت عندما قرأه  منذ أربعة أعوام  مع المؤلف وسام صبري وطلب منه الاحتفاظ بالنص لأنه قرر تقديمه، ولكن فى الوقت المناسب وعندما يصل مع فريق العمل إلى الصورة التى ترضيهم..  خصوصا أن شخصية البطل ليست سهلة على الإطلاق، حيث يقدم عمرو من خلالها تقمص لأكثر من شخصية ينتحلها درويش خلال الفيلم  فكيف تقدم  شخصية متناقضة بين كونها نصاب ومحتال وتحولها لبطل شعبي في الوقت نفسه .


 ويشارك في درويش عدد من النجوم من بينهم دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال، ويأتي فيلم "درويش" من إخراج وليد الحلفاوي

كما بدأ عمرو يوسف منذ أيام تصوير فيلم الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان تحت قيادة المخرج طارق العريان 

وكانت قد نشرت الشركة المنتجة لفيلم “السلم والثعبان 2” صورا من كواليس انطلاق تصوير الفيلم، حيث يظهر في الصور عدد من صناعه وأبطاله. 

كواليس تصوير فيلم السلم والثعبان 2 

وظهر في الصور كل من: المخرج طارق العريان، النجم عمرو يوسف، الفنانة أسماء جلال، حيث حصدت الصور العديد من الاعجابات والتعليقات المميزة. 

فيلم "السلم والثعبان 2" يقدم تحت عنوان فرعي "أحمد وملك" ومن بطولة عمرو يوسف، وأسماء جلال، وتأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج موسى عيسى.

الفيلم يأتي بعد 24 عاما من إخراج المخرج طارق العريان فيلم "السلم والثعبان" من بطولة هاني سلامة، وأحمد حلمى، وحلا شيحة.

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