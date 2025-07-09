الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بطولة عمرو يوسف، موعد طرح فيلم "درويش" بالسينمات

فيلم درويش، فيتو
فيلم درويش، فيتو

يستعد الجمهور المصري والعربي لاستقبال فيلم "درويش" بالسينمات، حيث يبدأ عرض الفيلم في مصر يوم 13 أغسطس المقبل، بينما ينطلق في جميع أنحاء الوطن العربي في 28 أغسطس. 

وكان قد تأجل عرض الفيلم لشهر أغسطس، بعد أن كان من المقرر عرضه بسينمات مصر يوم 17 يوليو الجاري، حيث علمت “فيتو” أن سبب تأجيل عرض العمل هو عدم الانتهاء من مونتاج جميع مشاهد العمل، وإجراء تعديل بناء على رأي مخرج العمل.

وسبق أن كشف الفنان عمرو يوسف  عن انضمام مفاجئ للفنان هشام ماجد إلى طاقم عمل فيلم "درويش"، لتكتمل بذلك كوكبة  النجوم المشاركين في هذا العمل المنتظر.

 

فيلم درويش

فيلم "درويش" من تأليف الكاتب وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، ويضم الفيلم فريقًا استثنائيًا من النجوم، على رأسهم الثنائي عمرو يوسف ودينا الشربيني، كما يشارك في البطولة كل من تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال، بالإضافة إلى الفنان هشام ماجد.

وفي تصريح له، أعرب المنتج محمد حفظي عن ثقته الكبيرة في فيلم "درويش"، مشيرًا إلى أن الفيلم "يمنحنا فرصة للوصول إلى آفاق إبداعية جديدة".

 وأكد حفظي أنهم “واثقون من أن هذا الفيلم، بتعمقه في الطبيعة الإنسانية، سيترك أثرًا دائمًا على المشاهدين وصناعة السينما”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيلم درويش عمرو يوسف دينا الشربيني تارا عماد مصطفي غريب محمد شاهين

الأكثر قراءة

توقف خدمة سحب الحوالات بمكتب بريد طرة البلد تزامنا مع تفقد مدبولي سنترال رمسيس

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مفاجئة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق

أخبار مصر: جريمة بشعة بطلها مستشار سابق تهز أكتوبر، إنقاذ فريق ريال مدريد من كارثة في السماء، نتنياهو يصدم طموح ترامب

هدف لن تتنازل عنه إسرائيل بغزة، تفاصيل لقاءين بين ترامب ونتنياهو خلال 48 ساعة

كارثة داخل غرفة العمليات في المغرب، أطباء يرقصون على أنغام الشعبي أثناء عملية جراحية (فيديو)

قفزة في البلدي وانخفاض كبير في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

الزمالك : جون إدوارد موظف بالنادي

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق

3970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 9-7-2025

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

مواد الصف الثاني الثانوي وفقًا لنظام البكالوريا المصرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في شهر الله المحرم وفضائلها

تفسير رؤية ضرب الأم في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية