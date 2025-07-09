بطولة عمرو يوسف، موعد طرح فيلم "درويش" بالسينمات

يستعد الجمهور المصري والعربي لاستقبال فيلم "درويش" بالسينمات، حيث يبدأ عرض الفيلم في مصر يوم 13 أغسطس المقبل، بينما ينطلق في جميع أنحاء الوطن العربي في 28 أغسطس.

وكان قد تأجل عرض الفيلم لشهر أغسطس، بعد أن كان من المقرر عرضه بسينمات مصر يوم 17 يوليو الجاري، حيث علمت “فيتو” أن سبب تأجيل عرض العمل هو عدم الانتهاء من مونتاج جميع مشاهد العمل، وإجراء تعديل بناء على رأي مخرج العمل.

وسبق أن كشف الفنان عمرو يوسف عن انضمام مفاجئ للفنان هشام ماجد إلى طاقم عمل فيلم "درويش"، لتكتمل بذلك كوكبة النجوم المشاركين في هذا العمل المنتظر.

فيلم درويش

فيلم "درويش" من تأليف الكاتب وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، ويضم الفيلم فريقًا استثنائيًا من النجوم، على رأسهم الثنائي عمرو يوسف ودينا الشربيني، كما يشارك في البطولة كل من تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال، بالإضافة إلى الفنان هشام ماجد.

وفي تصريح له، أعرب المنتج محمد حفظي عن ثقته الكبيرة في فيلم "درويش"، مشيرًا إلى أن الفيلم "يمنحنا فرصة للوصول إلى آفاق إبداعية جديدة".

وأكد حفظي أنهم “واثقون من أن هذا الفيلم، بتعمقه في الطبيعة الإنسانية، سيترك أثرًا دائمًا على المشاهدين وصناعة السينما”.

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