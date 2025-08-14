الخميس 14 أغسطس 2025
أخبار مصر

السكك الحديدية تشغل 49 رحلة منتظمة يوميا على هذا الخط

قطار
قطار
أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، إجراء بعض التعديلات بتشغيل قطارات إضافية على خط الصعيد، وذلك في إطار التزامها بتقديم خدمات نقل منتظمة وآمنة تُلبّي احتياجات جمهور الركاب على مختلف خطوط الشبكة.

وكشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول تشغيل قطارات خط (القاهرة / السد العالى )  وذلك بواقع 49 رحلة يوميًا (ذهابًا)، موزعة على عدة مستويات من الخدمة لتناسب احتياجات جمهور الركاب المختلفة، وفقًا للجداول المرفقة على النحو التالي:
- عدد 13 قطارا " تهوية ديناميكية ".
- عدد  14 قطارا " ثالثة مكيفة ". 
- عدد 7  قطارات " VIP  ".  
- عدد 4  قطارات  " إسبانى مطور ".
- عدد 3 قطارات " فرنساوى مطور. 
- عدد 1 قطار " تالجو ". 
- عدد 2 قطار " ثانية فاخرة ".
- عدد 5 قطارات " نوم ".  
ويأتي هذا ضمن خطة الهيئة المستمرة لتطوير منظومة السكك الحديدية ورفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمة، بما يواكب احتياجات المواطنين ويُسهم في دعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل.

 


وتتمنى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجمهور المسافرين رحلات آمنة وميسرة، وسلامة الوصول إلى وجهاتهم.

