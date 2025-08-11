الإثنين 11 أغسطس 2025
تشغيل قطارات جديدة على خطوط السكك الحديدية في هذا الموعد

قررت هيئة السكة الحديد اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٨/١٢ تشغيل قطار رقم ۹۲۷ ثانية فاخرة خدمة جديدة من القاهرة إلى الإسكندرية، حيث يقوم القطار من القاهرة الساعة ۲۱.۱٥ مساء يصل الإسكندرية الساعة ٢٣.٤٥ مساء كالجدول المرفق، ويتكون القطار من (الجرار - عربة قوي - عربات ثانية فاخرة ذات ٦٤ مقعد أرقام ۱، ۲، ۳، ٤ - عربة بوفية ثالثة مكيفة ذات ٦٠ مقعد رقم (٥) - عربات ثانية فاخرة ذات ٦٤ مقعد أرقام ٦، ۷، ۸، ۹.

كما أكدت الهيئة أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٨/١٣ يتم تشغيل قطار رقم ٩٢٦ ثانية فاخرة خدمة جديدة من الإسكندرية الى القاهرة، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة ٠٤,٤٥ فجرا يصل القاهرة الساعة ٧,١٥ صباحا كالجدول المرفق وبنفس عدد العربات الوارد به قطار ۹۲۷ للإسكندرية أعلاه - وبناء عليه سيترتب على ذلك تعديل بعض مواعيد القطارات أرقام (٥٨٨، ٩٤٤، ۳۰۱٨، ۳۱، ۱۷).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تشغيل قطارات جديدة هيئة السكة الحديد ثالثة مكيفة الجدول المرفق مواعيد القطارات

