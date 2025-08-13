الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: شروط إسرائيل لإنهاء حرب غزة تمنع التوصل إلى صفقة شاملة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت القناة 12 العبرية نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية، بأن شروط تل أبيب لإنهاء حرب غزة قد تكون صارمة وتمنع التوصل إلى صفقة شاملة.

 

حربا في 8 جبهات 7 منها ضد ‎إيران ووكلائها

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، أن تل أبيب تخوض حربا في 8 جبهات 7 منها ضد ‎إيران ووكلائها.

وأضاف نتنياهو: سنعيد كلمة النصر إلى معجم الجيش الإسرائيلي فنحن إما أن ننتصر أو أن يقضوا علينا.. وحربنا ضد حماس وحزب الله وإيران كانت بالتكامل بين المؤسسات الأمنية والعسكرية وبتوجيه المستوى السياسي.

 

القوة الوحيدة التي حاربت ‎طهران

وتابع نتنياهو: لن أتخلى عن تحقيق النصر على أعدائنا بمساعدة المعارضين أو بدونهم.. لقد كنا القوة الوحيدة التي حاربت ‎طهران ونقدر الدور الأمريكي في قصف مفاعلات ‎إيران النووية.

 

الإبادة الجماعية والتجويع في غزة

وادعى نتنياهو: اتهامنا بارتكاب الإبادة الجماعية والتجويع في غزة زائف.. ونعمل على زيادة مراكز توزيع المساعدات الآمنة في غزة بأربعة أضعاف وندعو الدول الأخرى للمشاركة معنا، وذلك على حد قوله.

واستطرد نتنياهو: بعض الأمريكيين وقعوا ضحية للأكاذيب لكن لدينا اليوم حليف عظيم هو الرئيس ترامب.. نتعامل مع أكاذيب وصور ملفقة وحملات تشويه تستهدف إسرائيل.. وبعض الجامعات الأمريكية تتبنى فكر القضاء على إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تل أبيب حرب غزة غزة نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي

مواد متعلقة

98 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

أوقفوا مذابح غزة، يويفا يوجه نداء إنسانيا للعالم عبر مباراة السوبر الأوروبي

نتنياهو يزعم: نخوض حربا في 8 جبهات 7 منها ضد ‎إيران ووكلائها

أستاذ قانون دولي: مجاعة غزة جريمة إبادة منظمة يرتكبها الاحتلال

رئيس أركان جيش الاحتلال: صدقنا على خطط احتلال غزة ونوسع عملياتنا بسوريا ولبنان

الأكثر قراءة

سائق سيارة نقل ينهي حياة سيدة ويصيب محاميا وابنته أثناء فراره من الأهالي في الهرم

سيناريو خيالي، باريس سان جيرمان يهزم توتنهام ويتوج بطلا لكأس السوبر الأوروبي

حالة الطقس اليوم، اشتداد الموجة الحارة والقاهرة تسجل 44

هل دخلت مصر خط الفقر المائي؟، وزير الخارجية يكشف مفاجأة

الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

ريمونتادا مكتملة، تعادل قاتل بين باريس وتوتنهام في نهائي كأس السوبر الأوروبي

غلق جزئي لطريق كورنيش البحر بالإسكندرية لمدة 12 يوما

خدمات

المزيد

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

أسعار القصدير في البورصة العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بالأزمات والمشكلات النفسية

موعد المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول 2025

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads