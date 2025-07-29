إليسا تودع زياد الرحباني بـ "سألوني الناس" بختام أعياد بيروت وتوجه رسالة مؤثرة لفيروز (فيديو)

الموسيقار زياد الرحباني ، أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفل ختام أعياد بيروت، بعنوان "حبك متل بيروت"، قدمت خلاله مجموعة من أجمل أغانيها، فضلًا عن ديو مع مواطنتها الفنانة كارول سماحة.

إليسا توجه رسالة لفيروز

وحرصت النجمة اللبنانية إليسا على توجيه تحية خاصة لروح الموسيقار الراحل زياد الرحباني، وذلك خلال إحيائها حفلها الغنائي في ختام أعياد بيروت مساء الإثنين.

وغنّت الفنانة إليسا خلال الحفل أغنية "سألوني الناس" لجارة القمر فيروز وأهدتها للفنان الراحل زياد الرحباني الذي ظهرت صورته على المسرح خلفها، بالتزامن مع جنازته التي أقيمت في اليوم ذاته، ومواراة جثمانه الثرى بعد أن رحل عن عالمنا في 26 يوليو الحالي تاركًا وراءه إرثًا فنيًا وثقافيًا كبيرًا.

وتفاعل الجمهور مع غناء إليسا لأغنية "سألوني الناس" بالهتاف والتصفيق، وهي من كلمات الراحل منصور الرحباني وألحان زياد الرحباني.

إليسا وكارول سماحة بـ ديو أيقوني لـ أغنية " خدني معك " على مسرح أعياد بيروت 🤩!@CAROLE_SAMAHA | @elissakh | #اليسا_اعياد_بيروت pic.twitter.com/CKkKojXNph — Elissa Access (@ElissaAccess) July 28, 2025

ووجهت إليسا رسالة مؤثرة لفيروز علي المسرح قائلة:" نحن خسرنا من يومين قيمة فنية كبيرة واليوم عايزين نكرمه ونقول كلمة عزاء مننا لست الكل السيدة فيروز وندعي ربنا يصبرها و هغني أغنية من أعظم الأغاني اللي قدمها والتي ت في تاريخ الموسيقى.

جدير بالذكر أن العالم العربي ودع الموسيقار زياد الرحباني، الذي رحل عن عالمنا يوم السبت الماضي 26 يوليو 2025، عن عمر ناهز الـ 69 عامًا، والذي يُعد أحد أبرز أيقونات الفن والموسيقى في لبنان والعالم العربي، وأصبح الهاشتاج عبارة عن دفتر عزاء لنجل الفنانة الكبيرة فيروز.

ويُعد الموسيقار الراحل زياد الرحباني، من أبرز الموسيقيين في العالم، وهو نجل الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، ووصف بأنه ظاهرة فنية فريدة، حيث برع زياد في الموسيقى والتأليف والتلحين، فهو مؤلف وملحن ومسرحي وكاتب ساخر.

ترك زياد الرحباني بصمة في ذاكرة الفن والثقافية العربية، حيث قدم أعمالًا خالدة، مزجت بين موسيقى "الجاز" والموسيقى الشرقية، وألف مسرحيات سياسية واجتماعية جريئة، من أشهرها "بالنسبة لبكرا شو؟"، و"فيلم أميركي طويل"، و"شي فاشل".

كما لحن زياد الرحباني ووزع العديد من الأغاني لوالدته القيثارة فيروز، شكلت ألحانه لوالدته مرحلة جديدة ومختلفة في مسيرتها الفنية، كما تعاون مع العديد من الفنانين.

ومن أشهر الأغاني التي لحنها زياد الرحباني، أغاني "سألوني الناس"، و"قديش كان في ناس"، و"يا حلوة يا ست الدار"، و"أبو علي"، و"هدوء نسبي"، و"بما إنو".

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