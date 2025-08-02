السبت 02 أغسطس 2025
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أخبار مصر

وزير الري يوجه رسالة قوية لـ إثيوبيا بشأن سد النهضة

سد النهضة إثيوبيا،
سد النهضة إثيوبيا، فيتو

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر لو كانت تمتلك وفرة مائية مماثلة لما في أوروبا، لتمكنت من زراعة الصحراء بأكملها، موضحًا أن الأراضي الصحراوية المصرية خصبة وقابلة للزراعة بمجرد توفير المياه اللازمة لها، وأن زراعة الصحراء تمثل الخيار الوحيد لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

دور الدولة في معالجة المياه

وأوضح سويلم، خلال تصريحات ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة تعالج مياه الري في دلتا النيل، وتقوم بمعالجة ثلاثية للمياه لاستخدامها في الزراعة، لافتًا إلى أن مصر من أكثر دول العالم استخدامًا لإعادة تدوير المياه. 

الفقر المائي العالمي والشح المائي المصري

وأضاف: "منذ عامين كنا نعيد استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه، وخلال الشهور المقبلة سنصل إلى 26 مليار متر مكعب"، مشيرًا إلى أن هذه القفزة السريعة تأتي ضمن جهود الدولة لمواجهة الشح المائي، إذ يبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه نحو 500 متر مكعب سنويًا، مقارنة بالمعدل الدولي للفقر المائي البالغ 1000 متر مكعب.

علاقة متوترة مع إثيوبيا 

وأشار وزير الري إلى أن مصر تنفذ مشروعات مائية عملاقة في دول حوض النيل، منها تنزانيا والكونغو وجنوب السودان، مؤكدًا أن العلاقات المائية مع دول النيل الجنوبي جيدة، لكنها متوترة مع إثيوبيا نتيجة التصرفات الأحادية التي تمارسها الأخيرة بشأن سد النهضة.

رسالة وزير الري لـ إثيوبيا

وشدد سويلم على ضرورة أن تغير إثيوبيا استراتيجيتها، وتلتزم بالقانون الدولي، وتعترف بحقوق مصر المائية، محذرًا من أن إقامة مشروعات ضخمة في أعالي النيل دون تنسيق يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي المصري، مضيفًا: "علينا أن نكون واعين ونحاسب ونتابع عن كثب ما يجري في سد إثيوبيا".

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