غلق جزئي لطريق كورنيش البحر بالإسكندرية لمدة 12 يوما

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

أعلنت محافظة الإسكندرية غلقًا جزئيًّا لطريق كورنيش البحر من دوران المحروسة حتى كوبري محمد نجيب.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن هذا يأتي استكمالًا لأعمال توسعة طريق الكورنيش وأعمال الكشط والرصف اللازمة.

 

وتابع، أن هذا يأتي وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالإسكندرية، وسيتم غلق جزئي للطريق بالحارة القبلية من دوران المحروسة وحتى كوبري محمد نجيب، وذلك اعتبارًا من  منتصف ليل الأربعاء الموافق 13/8/2025 ولمدة 12 يومًا.

وسيتم خلال تلك الفترة تنظيم حركة المرور وتوفير العلامات والإرشادات المرورية اللازمة لضمان انسياب الحركة بشكل آمن ومنظم.

وتهيب محافظة الإسكندرية بقائدي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية واتباع اللوحات الإرشادية الموضوعة في محيط الأعمال، مع الاعتذار عن أي إزعاج مؤقت قد يسببه ذلك.

