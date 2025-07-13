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ثقافة وفنون

كارول سماحة تحيي حفلا في بيروت 23 يوليو

كارول سماحة، فيتو
كارول سماحة، فيتو

 

تحيي المطربة اللبنانية كارول سماحة حفلا في بيروت يومي 23 و24 يوليو الجاري.

 

ويأتي الحفل ضمن فعاليات مهرجان “بيت الدين” في العاصمة اللبنانية بيروت، ومن المتوقع أن يشهد حضور جماهيري كبير.

 

حفل كارول سماحة في أمستردام

 

كانت كارول سماحة عادت في وقت سابق لإحياء الحفلات في العاصمة الهولندية أمستردام، بعد غياب 11 عاما، حيث إنها أحيت حفلين هناك يومي 30 و31 مايو الماضي.

وفي وقت سابق أيضا افتتحت عرض مسرحيتها الغنائية المنتظرة “كلو مسموح”، وسط حضور لافت لنجوم الفن والإعلام، وتشجيع كبير من محبيها.

 

العمل، الذي كان تأجل أكثر من مرة، أولها بسبب الحرب على لبنان، ثم بسبب وفاة زوج كارول، المنتج وليد مصطفى مطلع هذا الشهر، خرج إلى النور مساء اليوم في الثاني عشر من مايو، ليشكل لحظة تحدي فنّية على الحزن ومرارة الفقدان.

 

 

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كارول سماحة المطربة اللبنانية كارول سماحة بيروت لبنان

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