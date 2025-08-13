الخارجية القطرية عن تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى": غطرسة تهدد أمن المنطقة

أعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها الشديدة لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما سماه رؤية "إسرائيل الكبرى"، ووصفتها بأنها امتداد لنهج الغطرسة والتوسع الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

قطر تدعو لتكاتف دولي لمواجهة الاستفزازات الإسرائيلية

وأكدت الخارجية القطرية في بيان عاجل ضرورة تضامن المجتمع الدولي لمواجهة مثل هذه الاستفزازات، محذّرة من أن استمرار التصريحات والممارسات الاستفزازية من شأنه أن يدفع المنطقة إلى مزيد من العنف والفوضى.

إدانات عربية لتصريح نتنياهو بشأن مخطط إسرائيلي الكبرى

تأتي هذه المواقف القطرية بعد موجة إدانات عربية ودولية، شملت جامعة الدول العربية وعددًا من الدول الإقليمية، عقب تصريحات نتنياهو التي ألمح فيها إلى اقتطاع أجزاء من أراضٍ عربية ذات سيادة ضمن إطار مشروع "إسرائيل الكبرى".

