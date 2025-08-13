علاء عبد الهادي ناعيًا صنع الله إبراهيم: فقدت مدونة السرد العربي جزءا مهما من رصيدها

نعى الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ونقيب كتاب مصر، رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم بعد أن وافته المنية صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ 88.

وقال الدكتور علاء عبدالهادي في بيان له: "أتقدم باسمي، وباسم الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وباسم مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بخالص العزاء في وفاة الكاتب الكبير صاحب الموقف والمكانة، والرئيس الفخري الأسبق للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الصديق الأعز والروائي الكبير صنع الله إبراهيم الذي بوفاته فقدت مدونة السرد العربي جزءا مهما من رصيدها وألقها، اللهم تغمده برحمتك وعفوك وأسكنه فسيح جناتك، إنا لله وإنا إليه راجعون".

موعد عزاء وجنازة صنع الله إبراهيم

وسبق أن كشف الشاعر زين العابدين فؤاد عن موعد ومكان تشييع جنازة الكاتب والأديب الراحل صنع الله إبراهيم.

فكتب زين العابدين فؤاد عبر منشور على حسابه على موقع التواصل “فيس بوك” صلاة الجنازة على الراحل الكبير صنع الله إبراهيم بعد صلاة العصر بمسجد آل رشدان، والدفن في مقابر وادي الراحة.

وفاة صنع الله إبراهيم

توفي صباح اليوم، الكاتب والأديب الكبير صنع الله إبراهيم، عن عمر ناهز الـ 88 عاما، إثر إصابته بالتهاب رئوي نقل على أثره إلى أحد مستشفيات القاهرة حتى وافته المنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.