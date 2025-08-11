الإثنين 11 أغسطس 2025
علاء مرسي صديق أحمد السقا ضمن أحداث "هيروشيما"

علاء مرسي
علاء مرسي

يشارك الفنان علاء مرسي ضمن أحداث فيلم هيروشيما، ومن المقرر أن يجسد شخصية الصديق المقرب لبطل العمل الذي يلعب دوره الفنان أحمد السقا.

 

وتبدأ أسرة فيلم “هيروشيما” بطولة النجم أحمد السقا والفنانة ياسمين رئيس، تصوير أول مشاهد العمل بمنطقة الصليبية، حيث من المقرر أن تجمع المشاهد الأولى كلا من السقا وياسمين.  

أحداث فيلم هيروشيما

وتشهد أحداث فيلم “هيروشيما ” قصة حب تجمع السقا وياسمين رغم اختلاف الطباع، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، من إخراج أحمد نادر جلال، وجار حاليًا التعاقد بشكل رسمي مع باقي النجوم المشاركين في العمل. 

أحمد السقا 

ويعرض خلال الفترة الحالية فيلم “أحمد وأحمد” للنجمين أحمد السقا وأحمد فهمي، في دور العرض السينمائي، حيث تم طرحه ضمن موسم أفلام صيف 2025.  

وينتمي فيلم “أحمد وأحمد” لنوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان معًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة، وتتوالى الأحداث. 

