السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة البنك الأهلي

غزل المحلة
غزل المحلة

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لنادي غزل المحلة، عن قائمة زعيم الفلاحين لمواجهة نظيره فريق البنك الأهلي، وذلك في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز

ويستهل زعيم الفلاحين مبارياته في الدوري الممتاز بمواجهة البنك الأهلي على ستاد القاهرة مساء غد الأحد في الجولة الأولى من البطولة. 

قائمة غزل المحلة لمواجهة البنك الأهلي

جدول مباريات غزل المحلة في الدور الأول بالدوري الممتاز 

الجولة الأولى: البنك الأهلي ضد غزل المحلة.. ستاد القاهرة.

الجولة الثانية: غزل المحلة ضد سموحة.. ستاد المحلة. 

الجولة الثالثة: الجونة ضد غزل المحلة.. ستاد خالد بشارة.

الجولة الرابعة: غزل المحلة ضد الأهلي.. ستاد المحلة.

الجولة الخامسة: الإسماعيلي ضد غزل المحلة.. ستاد الإسماعيلية.

الجولة السادسة: غزل المحلة ضد المقاولون.. ستاد المحلة.

الجولة السابعة: المصري ضد غزل المحلة.. ستاد السويس.

الجولة الثامنة: بتروجيت ضد غزل المحلة.. ستاد بتروسبورت.

الجولة التاسعة: غزل المحلة ضد إنبي.. ستاد المحلة.

الجولة العاشرة: الزمالك ضد غزل المحلة ستاد القاهرة.

الجولة 11: غزل المحلة ضد كهرباء الإسماعيلية.. ستاد المحلة.

الجولة 12: حرس الحدود ضد غزل المحلة.. ستاد الكلية الحربية. 

الجولة 13: غزل المحلة ضد مودرن سبورت.. ستاد المحلة

الجولة 14: باي

الجولة 15: وادي دجلة ضد غزل المحلة.. ستاد السلام 

الجولة 16: غزل المحلة ضد طلائع الجيش.. ستاد المحلة

الجولة 17: سيراميكا ضد غزل المحلة.. ستاد قناة السويس

الجولة 18: غزل المحلة ضد زد.. ستاد المحلة

الجولة 19: غزل المحلة ضد بيراميدز.. ستاد المحلة 

الجولة 20: الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة.. ستاد الإسكندرية.

الجولة 21: غزل المحلة ضد فاركو.. ستاد المحلة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزل المحلة البنك الاهلي الأهلي الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز

مواد متعلقة

قائمة غزل المحلة الرسمي للموسم الجديد 2025ـ2026

غزل المحلة يعلن رسميا رحيل مهاجمه التونسي لفريق شباب بلوزداد الجزائري

الأكثر قراءة

علي الفيل يسجل الهدف الثاني لمودرن سبورت في شباك الأهلي

القبض علي البلوجر "الملكة حسناء" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الحكومة قدوة للتجار!

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر والشبورة الكثيفة

طن اليوريا المخصوص يرتفع 1090 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

محمود سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لأنغام

حسام حسن يحرز هدف التعادل لمودرن سبورت أمام الأهلي

ثاني أسيستات زيزو، ياسين مرعي يحرز هدف التعادل للأهلي أمام مودرن

خدمات

المزيد

طن اليوريا المخصوص يرتفع 1090 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النمر في المنام وعلاقته بالقدرة على مواجهة الصعوبات

شاب يسأل: لست قادرا على الزواج فكيف أعف نفسي؟ يسري جبر يجيب (فيديو)

علامات وأشراط الساعة في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads