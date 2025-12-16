المشاط: كفاءة الإنفاق طريق مصر نحو استدامة النمو

18 حجم الخط

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إنه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتلاحقة، باتت كفاءة الإنفاق العام أحد أهم مرتكزات السياسات الاقتصادية الرشيدة، ليس فقط لترشيد الموارد، وإنما لضمان توجيهها نحو تحقيق أقصى عائد تنموي ممكن، بما يدعم مسار التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والنمو.

رانيا المشاط، فيتو

تطبيق منهج متكامل للتخطيط

وأضافت المشاط على هامش مؤتمر حابي السنوى السابع: انطلاقا من هذا الإطار، تعمل الدولة المصرية على تطبيق منهج متكامل للتخطيط القائم على الأهداف، حيث تمتلك كل وزارة أهدافا رأسية ترتبط باختصاصاتها المباشرة، إلى جانب أهداف أفقية تتقاطع مع أولويات الدولة الكبرى، وفي مقدمتها الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة.

رانيا المشاط، فيتو

الإنفاق العام أداة تنموية لا بندا محاسبيا

وتابعت المشاط: كفاءة الإنفاق لا تعني تقليصه، وإنما تحسين جودته وتعظيم أثره، من خلال ربط الموازنة العامة بخطط التنمية، وتوجيه الاستثمارات العامة نحو القطاعات الأكثر قدرة على توليد فرص العمل، ودعم النمو الشامل والمستدام حيث أسهم هذا النهج في رفع كفاءة المشروعات الحكومية وتعزيز التكامل بين السياسات المالية والتخطيطية.

مؤتمر حابي، فيتو

تنافسية الاقتصاد المصرى

تحت عنوان تنافسية الاقتصاد المصرى،العد التنازلي لأهداف 2030، انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي السابع لجريدة «حابي» حيث يشهد المؤتمر حضورا رفيع المستوى يضم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إلى جانب المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، ولفيف من رجال الأعمال وقادة القطاع الخاص.

تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى

وتناولت جلسات المؤتمر عددا من الملفات المحورية، في مقدمتها سبل تحسين مناخ الاستثمار، ورفع تصنيف مصر في المؤشرات والتقارير الدولية المعنية ببيئة ممارسة الأعمال، إلى جانب مناقشة آليات تنويع مصادر الدخل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توليد فرص العمل، ودفع معدلات النمو المستدام.

كما يركز المؤتمر على بحث فرص تعزيز الاستثمار المحلي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال إصلاحات هيكلية وسياسات مالية واستثمارية داعمة، بما يسهم في تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعد مؤتمر «حابي» السنوي أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية على الساحة المصرية، لما يوفره من منصة حوارية تجمع صناع القرار مع ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء، لمناقشة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحا ورسم ملامح المرحلة المقبلة.

