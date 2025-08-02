وول ستريت جورنال: وزير الدفاع الأمريكي يضع "البنتاجون" في أزمة

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية مقالا أكدت من خلاله أن وزارة الدفاع الأمريكي (البنتاجون) في حالة اضطراب بسبب أخطاء الوزير بيت هيجسيث، الذي يرى بعض المسؤولين أنه قد يكون مقصرا في أداء مهامه.

اضطراب داخلي في البنتاجون

وكتبت الصحيفة: أدت سلسلة من الأخطاء التي ارتكبها وزير الدفاع بيت هيجسيث إلى اضطراب داخلي في البنتاجون، وأثارت مخاوف بعض الجمهوريين في الكونجرس بشأن قدرته على إدارة الوزارة.

وأضاف المقال: "يكمن جوهر المشكلة في افتقار هيجسيث للخبرة الإدارية لمؤسسة ضخمة بحجم البنتاجون".

تراجع ثقة وزير الدفاع تدريجيا بالقيادة العسكرية للوزارة

وأفادت الصحيفة أن البيت الأبيض لم يكن راضيا عن رفض هيجسيث إقالة رئيس أركانه، على الرغم من شكوك المسؤولين في كفاءة مرؤوسه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف أداء موظفي البنتاجون هو السبب في عدم إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأفادت الصحيفة أيضا أنه خلال فضائح التسريبات الأخيرة، تراجعت ثقة وزير الدفاع تدريجيا بالقيادة العسكرية للوزارة، محملا إياها مسؤولية التسريبات.

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