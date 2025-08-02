السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وول ستريت جورنال: وزير الدفاع الأمريكي يضع "البنتاجون" في أزمة

البنتاجون، فيتو
البنتاجون، فيتو

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية مقالا أكدت من خلاله أن وزارة الدفاع الأمريكي (البنتاجون) في حالة اضطراب بسبب أخطاء الوزير بيت هيجسيث، الذي يرى بعض المسؤولين أنه قد يكون مقصرا في أداء مهامه.

اضطراب داخلي في البنتاجون

وكتبت الصحيفة: أدت سلسلة من الأخطاء التي ارتكبها وزير الدفاع بيت هيجسيث إلى اضطراب داخلي في البنتاجون، وأثارت مخاوف بعض الجمهوريين في الكونجرس بشأن قدرته على إدارة الوزارة.

وأضاف المقال: "يكمن جوهر المشكلة في افتقار هيجسيث للخبرة الإدارية لمؤسسة ضخمة بحجم البنتاجون".

 

تراجع ثقة وزير الدفاع تدريجيا بالقيادة العسكرية للوزارة

وأفادت الصحيفة أن البيت الأبيض لم يكن راضيا عن رفض هيجسيث إقالة رئيس أركانه، على الرغم من شكوك المسؤولين في كفاءة مرؤوسه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف أداء موظفي البنتاجون هو السبب في عدم إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأفادت الصحيفة أيضا أنه خلال فضائح التسريبات الأخيرة، تراجعت ثقة وزير الدفاع تدريجيا بالقيادة العسكرية للوزارة، محملا إياها مسؤولية التسريبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنتاجون وزارة الدفاع الامريكي بيت هيجسيث ترامب إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا

مواد متعلقة

البنتاجون يعلن سحب عناصر مشاة البحرية من لوس أنجلوس

البنتاجون: ضرباتنا دمرت المكونات التي تحتاجها إيران لصنع قنبلة نووية

البنتاجون يوقف تسليم صواريخ دفاع جوي وذخائر دقيقة لأوكرانيا وروسيا تعلق

نيويورك تايمز: البنتاجون يستعد لرد شبه مؤكد من إيران

الأكثر قراءة

مخدرات ودولارات وهواتف، مضبوطات مع البلوجر مداهم أثناء القبض عليه (فيديو)

القبض على البلوجر مداهم

اعرف الكليات المتاحة في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025

القبض على البلوجر علياء قمرون

جدل واسع حول قصة صادمة عن قرض حصل عليه شخص في 1985 وأعاده بعد 40 عامًا (فيديو)

رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2025 لتسجيل الرغبات والاستعلام عن النتائج

أبرزهم شاكر ومنار ميكب ونعمة أم إبراهيم.. الأمن يفحص بلاغات ضد بلوجرات لبث محتويات خادشة

مدبولي يشهد افتتاح "إعمار مصر" لـ فندق Palace Beach Resort Marassi بالساحل الشمالي

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم السبت 2025.8.2

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم السبت 2-8-2025 في الأسواق

أول تطبيق لمبادرة خفض الأسعار، 1700 جنيها تراجعا في الحديد اليوم السبت 2-8-2025

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعيينات مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى نزول الله إلى السماء الدنيا؟ يسري جبر يوضح (فيديو)

كيف نواجه الانفلات الديني والأخلاقي على “التيك توك”؟ أزهري يقدم حلًّا للأزمة

عالم أزهري يكشف آلية للتصدي لتجاوزات "التيك توكرز"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads