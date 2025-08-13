الأربعاء 13 أغسطس 2025
سنفتقد ابتسامتك، محمد صلاح يودع نونيز بعد انتقاله للهلال السعودي

محمد صلاح
محمد صلاح

حرص النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، على توجيه رسالة وداع لزميله داروين نونيز بعد انضمامه رسميا لنادي الهلال السعودي هذا الصيف.

وكتب صلاح عبر حسابه بموقع إكس: أعتبر نفسي محظوظًا لأنني حظيت بك كزميل وصديق. لطالما كنت حقيقيًا جدًا وكنت تجلب الكثير من الطاقة الإيجابية أينما ذهبت.. كنت تضحكنا وتظهر لنا قلبك في كل ما تفعله.. سنفتقدك وأتمنى لك التوفيق في ناديك الجديد.

 

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث

وتقام مباراة ليفربول أمام بورنموث يوم الجمعة 15 أغسطس 2025 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث

ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول وبورنموث عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي.

 

وأعلنت قنوات بي إن سبورتس، عن حصولها على حقوق بث منافسات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط بشكل حصري حتى موسم 2027 /2028.

وكانت مجموعة beIN الإعلامية، في وقت سابق، قد كشفت عن حصولها على حقوق البث الحصرية لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى نهاية موسم 2027-2028.


 

