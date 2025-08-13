القبة الحرارية "تشوي" المصريين، الصعيد "جحيم" والقاهرة "نار"، وتحذير من سيول وأمطار رعدية وأتربة بهذه المناطق

يستمر تأثير القبة الحرارية في البلاد، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء حيث تقترب من الخمسينيات بجنوب الصعيد يتزامن مع ذلك سقوط أمطار رعدية فى بعض المناطق.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث تتعرض البلاد إلى موجة شديدة الحرارة ويسود طقس شديد الحرارة رطب اليوم نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية نشاط الرياح على أغلب الأنحاء اليوم الأربعاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب ووسط سيناء ومناطق من محافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.



ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح بخليج السويس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظهور بعض السحب على المناطق المتفرقة نتيجة عوامل عدم الاستقرار يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وأمطار خفيفة قد تكون رعدية على السلوم وسيوة وتسقط أمطار متوسطة ورعدية تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب ووسط سيناء وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الصعيد.



درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 41، المحسوسة 43

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 42, المحسوسة 44

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 28 و درجة الحرارة العظمى 42, المحسوسة 44

بنها: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 43

الإسكندرية:درجة الحرارة:26 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 39

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 38

مطروح:درجة الحرارة 25 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 37

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 26 و درجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 37

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 44

السويس: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى: 41 , المحسوسة 43

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 32 ودرجة الحرارة العظمى 45 , المحسوسة 47

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 31 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 43

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 44

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 45

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 44 , المحسوسة 46

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى: 44 , المحسوسة 46

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 30 ودرجة الحرارة العظمى 45 , المحسوسة 45

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 32 ودرجة الحرارة العظمى 48 , المحسوسة 48

أسوان: درجة الحرارة 33 ودرجة الحرارة العظمى 49 , المحسوسة 49

