الأربعاء 13 أغسطس 2025
اقتصاد

التجاري الدولي يرفع حدود الإنفاق الدولية للبطاقات خارج مصر

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

قال البنك التجاري الدولي إنه تمت زيادة حدود الإنفاق الدولية خارج مصر على جميع بطاقات CIB الائتمانية اعتبارًا من 13-08-2025.
وأضاف البنك في بيان له أن هذا التحديث يشمل أيضًا بطاقات الائتمان الحالية التي تم تفعيل حدود الإنفاق الدولية الخاصة بها.

البنك التجاري الدولي يرفع حد شراء العملات الأجنبية للمسافرين إلى 10 آلاف دولار

يشار إلى البنك التجاري الدولي (CIB) أعلن عن رفع الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية بغرض السفر إلى 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة.

الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية

ويأتي هذا القرار في إطار حرص البنك على دعم عملائه وتوفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي لتغطية مصروفات السفر، مع ضمان توفير الخدمة بسهولة وسرعة قبل موعد الرحلة.

أرباح البنك التجاري الدولي

وفي سياق آخر، ارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي "CIB" مصر، بنحو 7% على أساس سنوي في الربع الثاني لتسجل 16.7 مليار جنيه بعد خصم حقوق الأقلية.

جاء ذلك بدعم من نمو صافي الدخل من العائد بنحو 14.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي ليصل إلى 25.9 مليار جنيه مقابل 22.7 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغ أرباح البنك خلال النصف الأول من العام فقد ارتفعت بنحو 21% لتسجل 33.3 مليار جنيه بعد خصم حقوق الأقلية مقابل 27.5 مليار جنيه وذلك على أساس سنوي.

وبلغت القروض والتسهيلات الممنوحة لعملاء البنك 422.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، فيما سجلت ودائع العملاء 1.04 تريليون جنيه

