الحد الأدني لفتح حساب بالجنيه في البنك التجاري الدولي

يتسائل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي Cib عن حقيقة تغيير الحد الأدنى لفتح حساب بالجنيه.

وقال مسئولون البنك التجاري الدولي Cib، إن الحد الأدنى للرصيد لفتح حساب بالجنيه المصري 20 ألف جنيه مصري.

يبحث العديد من عملاء بنك التجاري الدولي عن تفاصيل حسابات التوفير بالجنيه الإسترليني واليورو.

وأوضح مسؤولو البنك التجاري الدولي أن الحد الأدنى للرصيد لفتح الحساب هو 1,000، ويتم احتساب العائد على رصيد الإقفال اليومي، ويضاف كل ثلاثة أشهر إلى الحساب.

ولمعرفة العائد المطبق برجاء متابعة اللينك التالي.

ومن جانب آخر قرر البنك التجاري الدولي CIB تطوير خدمات الإنترنت البنكي للعملاء.

وشملت القائمة العديد من الخدمات الجديدة التي تم تحديثها بما يتناسب مع تطلعات عملاء البنك التجاري الدولي CIB.

وتوفر النسخة المطورة من خدمات الإنترنت البنكية باقة متكاملة من الخدمات المصرفية، تشمل ما يلي:

فتح الحسابات الجديدة لحظيًا.

اختيار أنظمة التقسيط لمدفوعات البطاقات الائتمانية

ودفع الفواتير

وربط الشهادات والودائع.

التقديم على القروض وبطاقات الائتمان، بالإضافة إلى إمكانية شراء وبيع صناديق الاستثمار.

كما تتيح المنصة أيضًا تحديث بيانات التواصل، وطلب إصدار دفاتر الشيكات، وخدمات إيقاف واستبدال البطاقات، إلى جانب مجموعة من الوظائف المتقدمة الأخرى. وتنفرد المنصة الإلكترونية للبنك بتقديم خدمة "إدارة الحسابات للعملاء ذوي الصلة"، التي تُمكّن أولياء الأمور من إدارة حسابات ذويهم من القُصَّر بكل سهولة ويسر.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن حدود المعاملات في حساب بداية الجاري للعملاء من أصحاب الشركات والمهن الحرة حيث يأتي ضمن باقة خدمات متنوعة يتم تقديمها لتلك الفئة من العملاء.

وأوضح البنك التجاري الدولي أن حدود المعاملات في حساب بداية كالتالي:

الحد اليومي لمعاملات الخصم على الحساب 60 ألف جنيه

الحد الشهري لمعاملات الخصم على الحساب 200 ألف جنيه

ويتيح CIB Business Banking حساب 'بداية' الجاري للعملاء من أصحاب الأعمال الحرة الذين ليس لديهم تصريح نشاط أو مقر عمل، وذلك من خلال التالي:

رسوم اشتراك رمزية (5 جنيهات شهريًّا)

لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب

إعفاء من رسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر

إصدار مجاني لبطاقة الإيداع للشركات

إعفاء من رسوم فتح الحساب

اشتراك مجاني في خدمة الإنترنت البنكية للشركات CIB Business Online



إمكانية طلب ماكينة نقاط البيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.