شعبة المواد الغذائية تتوقع انخفاض الأسعار بنسبة 15% (فيديو)

أكد حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، أن اتحاد الغرف التجارية يعمل حاليا على خفض الأسعار، لتخفيف العبء على المواطن.

وقال فى تصريحات تلفزيونية، إن استقرار أسعار صرف الدولار ساعد فى استقرار أسعار السلع الغذائية، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا فى أسعار السلع الغذائية بنسبة تتراوح من 5 إلى 15% على بعض السلع الغذائية.



وأضاف: “انخفاض أسعار السلع الغذائية مرتبط بالتزام التجار بمبادرة خفض هامش الربح، واستمرار استقرار سعر صرف الدولار”، موضحا أن اتحاد الغرف التجارية أطلق العديد من المعارض فى كافة المحافظات بهدف خفض الأسعار.

أسعار الخضار اليوم

وسجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم الأربعاء



تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 6 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 10.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا.



سعر كيلو البصل



تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 17 جنيها إلى 23 جنيها.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.

