الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس أركان جيش الاحتلال: صدقنا على خطط احتلال غزة ونوسع عملياتنا بسوريا ولبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أن الجيش صدّق صباح اليوم على خطط احتلال قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات حاليًا في لبنان وسوريا واليمن والضفة الغربية.

توسيع جيش الاحتلال عملياته في عدة جبهات

وأوضح أن التحركات تأتي ضمن استراتيجية عسكرية شاملة لمواجهة ما وصفه بالتهديدات على مختلف الجبهات، مؤكدًا استعداد الجيش لتوسيع نطاق عملياته بحسب تطورات الأوضاع الميدانية.

 

تنسيق الأذرع العسكرية والاستخباراتية للاحتلال الإسرائيلي

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا أكبر بين الأذرع العسكرية والاستخباراتية لتنفيذ الخطط الميدانية على كل الجبهات، مشيرًا إلى أن العمليات في لبنان وسوريا واليمن تستهدف مواقع ومصالح تعتبرها إسرائيل تهديدًا مباشرًا لأمنها.

كما شدد على أن الجيش سيواصل عملياته في الضفة الغربية لمنع ما وصفه بـ"تعاظم قدرات الفصائل المسلحة"، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي هو إضعاف الخصوم على كافة الساحات بالتوازي، مع استعداد الجيش لخوض معارك طويلة الأمد إذا تطلب الأمر.

 

وكشف مصدر مصري مطلع لقناة القاهرة الإخبارية، أن وفدًا من حركة حماس التقى اليوم رئيس المخابرات العامة المصرية، لبحث سبل دفع جهود مفاوضات التهدئة في قطاع غزة.

 

رغبة حماس في مفاوضات وقف حرب غزة


وأوضح المصدر، أن حماس أبدت خلال الاجتماع مع رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والهدنة، مشيرًا إلى أن مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف المعنية للوصول إلى تهدئة تمهيدًا لإنهاء الحرب في غزة.

 

حركة حماس تثمن دور مصر في ادخال المساعدات لقطاع غزة
 

وأضاف أن وفد الحركة ثمَّن الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية وإغاثة أبناء القطاع، مؤكدًا أهمية استمرار هذا الدور في دعم المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية.

