محافظ الأقصر يتفقد مشروعات تطوير الطرق والكورنيش بأرمنت (صور)

أجرى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، جولة تفقدية موسعة بمركز ومدينة أرمنت، رافقه خلالها الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد الهواري رئيس المركز، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل.

المشروعات التنموية والخدمية في الأقصر

استهل محافظ الأقصر جولته بتفقد طريق كوبري الخشب الرابط بين الطريق الزراعي الغربي ومستشفى حورس، والذى يعد المدخل الثانى لمدينة أرمنت، موجهًا برفع كفاءة الطريق.

كما تفقد مسقى تابعا لهيئة الإصلاح الزراعي أمام مستشفى حورس، وأصدر توجيهاته لمديرية الطرق بتغطية المجرى من بعد المستشفى وحتى طريق الصفصاف لتوسعة الشارع باعتباره المدخل الرئيسي للمستشفى.

كما تابع المحافظ أعمال الرصف وتركيب بلاط الانترلوك بمنطقة أرمنت الحيط، حيث تم تنفيذ 3 آلاف متر مربع من إجمالي 25 ألف متر مربع، يتم تنفيذها عن طريق الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات تحت إشراف مديرية الطرق.

وتفقد المحافظ كورنيش أرمنت، ووجه بسرعة استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة تمهيدًا لافتتاحه بالكامل، وتشمل أعمال هذه المرحلة تطوير ورفع كفاءة حديقة الطفل وقاعة المناسبات الملاصقين لكورنيش أرمنت، حيث تشمل أعمال حديقة الطفل مساحة 2000 م²،وهذا القطاع به تنفيذ أعمال أرضيات وساحات من الجرانيت الطبيعي المحلى، وزراعات ومساحات خضراء، وإنشاء مبنى إداري وخدمى،ودورات مياه عامة، وإقامة 7 برجولات مربعة خشبية منفصلة، وأسوار من الحجر الهاشمي، وأعمدة إنارة ديكورية متوافقة مع الهوية البصرية، ومقاعد جلوس للزوار، وكافتيريا داخلية بمساحة 70 م²،وغرفة أمن مزودة بكاميرات مراقبة،وغرفة كهرباء بطول الحديقة.

وكذا قاعة المناسبات والحفلات المفتوحة بمساحة 1000 م² وتشمل مسرح مكشوف للفعاليات والعروض، وأرضيات وساحات من الجرانيت الطبيعي المحلي،وزراعات ومساحات خضراء،وكافتيريا داخلية بمساحة 50 م²،ومكتب إداري، وغرفة تحكم،ودورات مياه، وأسوار من الحجر الهاشمي وفق الهوية البصرية، وأعمدة إنارة ديكورية، وإقامة 4 برجولات مربعة خشبية منفصلة،ومقاعد جلوس للزوار.

ثم توجه إلى منطقة السويقة وكلف مدينة أرمنت بالتنسيق مع جهاز تعمير البحر الأحمر لعمل مقترح بسوق حضرى منظم به أكشاك وباكيات لخدمة أهالى أرمنت الحيط بديلًا عن السوق الحالى الغير منظم.

واختتم محافظ الأقصر الجولة بزيارة مصنع سكر أرمنت، حيث تابع أعمال الصيانة الجارية به حاليًا استعدادًا للموسم الجديد، واطلع على مراحل إنتاج سكر القصب والصناعات الأخرى بالمصنع.

يأتى ذلك فى إطار حرص محافظ الأقصر على متابعة كافة المشروعات التى تمس المواطنين، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.