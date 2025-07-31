تعاني البشرة الجافة من تراكم الخلايا الميتة وفقدان النعومة واللمعان، مما يجعلها بحاجة إلى تقشير لطيف يساعد على تجديد الخلايا وتحفيز الترطيب.

وبدلًا من استخدام المقشرات الكيميائية القاسية، يمكن الاعتماد على مكونات طبيعية آمنة تمنح البشرة النعومة والتغذية اللازمة، وهو ماتفضله الفتيات.

قناع طبيعي لتقشير البشرة الجافة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لتقشير البشرة الجافة وتنعيمها.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز

1 ملعقة صغيرة من الحليب أو الزبادي

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي الشوفان المطحون مع العسل جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.

أضيفي الزيت والحليب واستمري في التقليب حتى يصبح القناع ناعم القوام.

ضعي القناع على وجهكِ برفق بحركات دائرية لمدة 2–3 دقائق لتقشير الخلايا الميتة.

اتركيه على البشرة لمدة 10–15 دقيقة لامتصاص التغذية.

اغسلي وجهك بماء فاتر ثم جففيه بلطف وضعي كريم مرطب مناسب للبشرة الجافة.

هذا القناع بعد تقشير طبيعي لطيف لأن الشوفان يزيل الخلايا الميتة دون خدش البشرة، كما يرطب البشرة بعمق ويحافظ على نعومتها ويوحد لونها ويمنحها إشراقة طبيعية ويحميها من التشققات.

يحب استخدام القناع مرة أو مرتين أسبوعيا فقط لتجنب تهيج البشرة.

مع شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على الترطيب الداخلي.

قناع طبيعي لتقشير البشرة الجافة وتنعيمها

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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