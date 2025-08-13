الأربعاء 13 أغسطس 2025
فحص طبي لـ ياسر إبراهيم لتحديد موقفه من المشاركة أمام فاركو بالدوري

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم

اشتكى ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من آلام في العضلة الخلفية خلال المران الجماعي الذي أقيم اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة فاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن اللاعب سيخضع لفحص طبي غدا الخميس لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في المباراة المقرر إقامتها مساء الجمعة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لمواجهة نظيره فريق فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، في تمام التاسعة مساء الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

وتعادل  النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

