فرمان جديد من ريبيرو استعدادا لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز

قرر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعديل موعد مران الفريق غدا الخميس، ليقام في المساء بدلا من الفترة الصباحية، وذلك ضمن الفريق لمواجهة فاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يدخل الفريق في معسكر مغلق عقب المران، استعدادا للمباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لمواجهة نظيره فريق فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، في تمام التاسعة مساء الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

وتعادل  النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

