خارج الحدود

60 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 60 فلسطينيا بينهم 25 من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

وفاة 100 طفل بسبب المجاعة في غزة

أفاد المفوض العام للأونروا، اليوم الأربعاء، بوفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب سوء التغذية والجوع في غزة، على خلفية الأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع بحسب خبر عاجل لوكالة سبوتنيك.

320 ألف طفل يعانون سوء التغذية

وعلى الجانب الآخر، قال محمد أبو سليمة، مدير مجمع الشفاء الطبي: إن هناك 320 ألف طفل يعانون سوء التغذية، 17 ألفا منهم يعانون سوء تغذية حاد.

 

مجاعة حقيقية في قطاع غزة

وأضاف: المستشفيات تقدم محاليل طبية تبقي الأطفال على قيد الحياة لكن لا تشفيهم تماما، مشيرا إلى أن هناك مجاعة حقيقية في قطاع غزة وفق التصنيفات العالمية.

وطالب الأمم المتحدة بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة تضربها المجاعة.

