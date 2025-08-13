الأربعاء 13 أغسطس 2025
خارج الحدود

الأونروا: وفاة 100 طفل بسبب المجاعة في غزة

أطفال غزة، فيتو
أفاد المفوض العام للأونروا، اليوم الأربعاء، بوفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب سوء التغذية والجوع في غزة، على خلفية الأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع بحسب خبر عاجل لوكالة سبوتنيك.

 320 ألف طفل يعانون سوء التغذية

وعلى الجانب الأخر قال محمد أبو سليمة، مدير مجمع الشفاء الطبي: إن هناك 320 ألف طفل يعانون سوء التغذية، 17 ألفا منهم يعانون سوء تغذية حاد.

مجاعة حقيقية في قطاع غزة

وأضاف: المستشفيات تقدم محاليل طبية تبقي الأطفال على قيد الحياة لكن لا تشفيهم تماما، مشيرا إلى أن هناك مجاعة حقيقية في قطاع غزة وفق التصنيفات العالمية.

وطالب الأمم المتحدة بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة تضربها المجاعة.

