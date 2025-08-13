الأربعاء 13 أغسطس 2025
محافظ الإسكندرية يقرر فصل عامل طلب إكرامية من رواد شاطئ

الفريق أحمد خالد
الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية

أصدر الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية اليوم، قرارا بفصل أحد العاملين بشواطئ منطقة العجمى غرب المحافظة لطلب اكرامية من أحد رواد الشاطئ.

التفاصيل الكاملة لنص التحقيقات مع سارة خليفة.. التحريات تكشف طرق جلب المخدرات وسر تجربة المخدرات.. وشقة سكنية مكان التصنيع.. والمذيعة متورطة في قضية تعذيب سائقها

تفاصيل الحالة الصحية لـ ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير

‏‎ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بضرورة تكثيف الرقابة على الشواطئ، والتشديد على المستأجرين لضبط سلوك العاملين ومحاسبة المخالفين فورًا، والتصدي بكل حزم لأي محاولة لاستغلال المواطنين أو فرض إكراميات على رواد الشواطئ.

‏‎وتم رصد شكوى من أحد رواد شاطئ النخيل تفيد بقيام أحد عمال الشماسي بطلب “إكرامية” من الرواد، مع التلفظ بألفاظ غير لائقة.

‏‎وبعرض الشكوى، كلف محافظ الإسكندرية على الفور العميد أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، باستدعاء المستأجر والعامل فورًا للتحقيق في الواقعة. 

‏‎وأسفرت التحقيقات عن ثبوت صحة ما ظهر بالفيديو، وبناءً عليه تم فصل العامل نهائيًا ومنعه من العمل بالشواطئ التابعة للمحافظة، كما تم توقيع غرامة مالية على مستأجر الشاطئ، مع التعهد بالتشديد على العاملين لعدم تكرار تلك المخالفات.

‏‎وأكدت محافظة الإسكندرية أنها لن تتهاون مطلقًا مع أي تقصير أو مخالفة تمس حقوق المواطنين أو تسيء للمظهر الحضاري للشواطئ، وسيظل هدفها الأول توفير بيئة آمنة للجميع، بما يعكس صورة الإسكندرية كمدينة سياحية رائدة. 

‏‎وتستقبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جميع الشكاوى والمقترحات والاستفسارات. 

