الأربعاء 13 أغسطس 2025
أخبار مصر

مدبولي يكشف رقما قياسيا لاستهلاك الكهرباء وسر مد اتفاقية الغاز مع إسرائيل حتى 2040

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر سجلت أمس رقما قياسيا جديدا في استهلاك الكهرباء بلغ 39,500 ميجاوات في يوم واحد، وهو أعلى حمل كهربائي في تاريخ البلاد.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن ما أثير من جدل حول تمديد اتفاقية الغاز يتعلق بمد أجل الاتفاق الساري مع إحدى الشركات الأجنبية التي تدير حقلًا للغاز في إسرائيل حتى عام 2040، بهدف تعزيز الإنتاج وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بفضل بنيتها الأساسية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الأصلية موقعة منذ عام 2019.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تستورد الغاز من إسرائيل وقبرص ضمن خططها لتأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز دورها كمحور إقليمي للطاقة خلال العقود المقبلة، مشددًا على أن هذه الاتفاقيات لن تؤثر على قرارات مصر السياسية أو موقفها الثابت من القضية الفلسطينية.

وأضاف أن مصر، رغم استمرار حرب غزة منذ عامين، لم تغير موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، مؤكدا أن الموقف المصري واضح وصريح ولن يتغير.

مدبولى مصطفي مدبولي رئيس الوزراء استهلاك الكهرباء استيراد الغاز الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

