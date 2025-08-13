مدبولي يكشف رقما قياسيا لاستهلاك الكهرباء وسر مد اتفاقية الغاز مع إسرائيل حتى 2040

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر سجلت أمس رقما قياسيا جديدا في استهلاك الكهرباء بلغ 39,500 ميجاوات في يوم واحد، وهو أعلى حمل كهربائي في تاريخ البلاد.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن ما أثير من جدل حول تمديد اتفاقية الغاز يتعلق بمد أجل الاتفاق الساري مع إحدى الشركات الأجنبية التي تدير حقلًا للغاز في إسرائيل حتى عام 2040، بهدف تعزيز الإنتاج وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بفضل بنيتها الأساسية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الأصلية موقعة منذ عام 2019.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تستورد الغاز من إسرائيل وقبرص ضمن خططها لتأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز دورها كمحور إقليمي للطاقة خلال العقود المقبلة، مشددًا على أن هذه الاتفاقيات لن تؤثر على قرارات مصر السياسية أو موقفها الثابت من القضية الفلسطينية.

وأضاف أن مصر، رغم استمرار حرب غزة منذ عامين، لم تغير موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، مؤكدا أن الموقف المصري واضح وصريح ولن يتغير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.