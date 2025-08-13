تفاصيل واقعة إجبار رجل أعمال لسيدة ركوب سيارته بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من إلقاء القبض على رجل أعمال أجبر سيدة على دخول سيارته بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة، تحت تهديد السلاح الناري "مسدس" تبين فيما بعد أن زوجته.

كانت الأجهزة الأمنية قد فحصت مقطع فيديو متداول ظهر فيه تحفظ شخص على سيدة وإجبارها على دخول سيارته بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، بحوزته سلاح ناري، حيث اتهمها بسرقة هاتفه، ومدعيًا أنه سوف يسلمها للشرطة.

كما ظهرت السيدة في مقطع الفيديو تحاول استجداء المارة بمنعه من التحفظ عليها وأنها زوجته، حيث رفضت محاولات إدخالها السيارة وصرخت: والله أنا مراته، فيما أصر الشخص الذي ظهر في الفيديو المتداول على إدخالها السيارة رغم محاولات الأهالي المتواجدين منعه.

كشفت التحريات أن المتهم رجل أعمال صاحب شركة ظهر في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، يحمل مسدسا ويجبر سيدة على دخول سيارته الخاصة ماركة مرسيدس ومرخصة باسم طبيب، متهمها بسرقة هاتفه المحمول، وسط محاولات رفضتها واستغاثتها بالمارة مؤكدة أنها زوجته.

وجرى تحديد هوية الشخص والقبض عليه وتم عرضه على النيابة، وتبين أن السيدة زوجته وأنها قامت بالتنازل في الواقعة.

كما تبين أن السلاح المضبوط والذي ظهر في مقطع الفيديو مرخص، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.