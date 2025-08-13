الليلة، وزير الخارجية ضيف أسامة كمال على dmc

يستضيف الإعلامي أسامة كمال عبر برنامجه "مساء dmc" على قناة "dmc"، وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في حوار شامل يتناول أهم الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

القضية الفلسطينية

ويتحدث وزير الخارجية خلال اللقاء عن تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومستجدات الوضع في قطاع غزة، إضافة إلى مناقشة الجهود المصرية في دعم مسارات السلام والاستقرار في المنطقة.

كما سيتناول الحوار انعكاسات الأحداث الدولية الراهنة على المصالح الوطنية والعلاقات الخارجية لمصر، إلى جانب ملفات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، ودور الدبلوماسية المصرية في مواجهة التحديات العالمية.

