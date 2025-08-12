الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موقع التنسيق الإلكتروني، كليات المرحلة الثالثة أدبي 2025

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
ads

أعلنت وزارة التعليم العالي قبل قليل نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025 بموقع التنسيق الإلكتروني، والحدود الدنيا والأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد.

ويبحث عدد من الطلاب وخاصة الشعبة الأدبية عن كليات المرحلة الثالثة أدبي 2025
 

الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية (نظام حديث):

تربية 

دار العلوم 

خدمة اجتماعية

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية

تربية فنية

تربية نوعية

حقوق 

دار العلوم

سياحة وفنادق

آداب

اقتصاد منزلى

الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية (نظام قديم):

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية 

تربية 

تربية رياضية

تربية نوعية

تربية طفولة

اقتصاد منزلى

خدمة اجتماعية 

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية

وأنهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات أعمال المرحلة الثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة، والتي أُتيحت خلالها إمكانية تسجيل الرغبات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الرسمي، وذلك خلال الفترة من الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025 وحتى الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، ولمدة خمسة أيام.
وقد انتهت أعمال هذه المرحلة بعد مراجعة دقيقة للرغبات التي سجّلها الطلاب، وترشيحهم للكليات والمعاهد وفقًا للقواعد المنظمة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وفي حدود الأعداد المقررة لكل كلية ومعهد.


أولًا: الحدود الدنيا وأعداد الطلاب:

يبلغ إجمالي عدد الطلاب المُقرر تقدمهم لتنسيق المرحلة الثانية من النظامين الحديث والقديم(287,318) طالبًا وطالبة، وفقًا للحدود الدنيا المُعلنة لكل شعبة، وجاءت التفاصيل كما يلي:
- النظام الحديث:

الشعبة    الحد الأدنى      عدد الطلاب
الشعب العلمية 220.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.75 %. 246642
الشعبة الأدبية 205.00 درجة فأكثر أي بنسبة 64.06%. 36406
الإجمالي 283048 

- النظام القديم:

الشعبة     الحد الأدنى     عدد الطلاب
الشعبة العلمية 280.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29%.    3506
الشعبة الأدبية 240.00 درجة فأكثر أي بنسبة 58.53 %.    764
الإجمالي 4270 

الإجراءات المتبعة خلال المرحلة الثانية 2025

وجرت أعمال هذه المرحلة وفق الضوابط التالية: 
• تم ترشيح الطلاب بناءً على آخر رغبات مسجلة على الموقع الإلكتروني، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المعتمدة.
• بانتهاء هذه المرحلة، يكون قد تم توزيع (364946) طالبًا وطالبة من المرحلتين الأولى والثانية، خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين من بدء أعمال التنسيق.
• سيتمكن الطلاب من الحصول على بطاقة الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.
• سترسل الكشوف النهائية بأسماء الطلاب إلى الكليات والمعاهد بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب، لبدء إجراءات القيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيق المرحله التانيه تنسيق المرحلة الثانية نتيجه تنسيق المرحله التانيه موقع التنسيق التنسيق نتيجة الثانوية العامة موقع تنسيق الثانوية العامة 2025 موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة نتيجة المرحلة الثانية tansik digital gov eg موقع تنسيق الثانوية العامة موقع التنسيق الالكتروني 2025 نتيجة التنسيق كليات المرحلة الثالثة أدبي 2025

مواد متعلقة

نتيجة المرحلة الثانية، تنسيق حاسبات ومعلومات 2025

هندسة عين شمس تحقق مراكز متقدمة بالمسابقة السنوية لتصميم أنظمة التكييف والتهوية بأمريكا

ظهرت الآن، رابط موقع التنسيق الرسمي للحصول على نتيجة المرحلة الثانية

وزير الطيران عن مطار العلمين: ركيزة أساسية لتنمية الساحل الشمالي

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية نظام قديم

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية، الحدود الدنيا للشعبة الأدبية نظام قديم

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، الحدود الدنيا للشعب العلمية نظام قديم بالدرجات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

الأكثر قراءة

النيابة توجه لـ سارة خليفة تهمة تعذيب وهتك عرض سائق

بفارق 15 هدفا، منتخب التشيك يهزم اليابان في مونديال الناشئين لكرة اليد

كرة اليد، منتخب مصر يتأهل لربع نهائي مونديال الناشئين

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن إجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في 5 محافظات

الداخلية: ضبط طالب انتحل صفة أنثى ونشر مقاطع رقص خادشة للحياء على مواقع التواصل

الكشف عن فيديوهات خطيرة في هاتف سارة خليفة تتضمن الاشتراك في التعذيب والاغتصاب

تعليمات جديدة من البنك المركزي لاستخدام بطاقات الائتمان خارج مصر

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم البسملة لمن بدأ القراءة من وسط السورة خارج الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالخير الكثير والاستقرار المادي

ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads