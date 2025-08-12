الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شروط الالتحاق بأقسام البرامج المميزة بكلية آداب عين شمس لـ المستجدين

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
ads

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن شروط الالتحاق بأقسام البرامج المميزة بكلية آداب عين شمس للطلاب المستجدين.
 

برنامج الدراسات الإنجليزية البينية

يقبل القسم الطلاب الحاصلين على 40 درجة من 50 درجة في مادة اللغة الإنجليزية، ويقبل نقل القيد ولا يقبل المفصولين ويقبل الحالات الخاصة بعد اجتياز المقابلة الشخصية ولا يقبل المؤهلات العليا.


برنامج الدراسات العبرية والاسرائيلية

يقبل القسم الطلاب الحاصلين على مجموع اللغات الثلاثة 60% اي 102 درجة في اللغات الثلاثة، ولا يقبل المفصولين ويقبل الحالات الخاصة بعد اجتياز المقابلة الشخصية ولا يقبل المؤهلات العليا ويقبل نقل القيد.


برنامج اللغة الهندية

يقبل القسم الطلاب الحاصلين على مجموع اللغات الثلاثة 55% أي 94 درجة في اللغات الثلاثة، ولا يقبل المفصولين ويقبل الحالات الخاصة بعد اجتياز امتحان تحريرى ومقابلة شخصية يعدها القسم ويقبل المؤهلات العليا ويقبل نقل القيد.


برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية (الجيوماتكس)

يقبل القسم الطلاب الحاصلين على 48 درجة فى مادة الجغرافيا بالشعبة الادبية، 48 درجة في مادة الجيولوجيا لشعبة علمى علوم، 48 درجة في مادة الرياضة البحتة لشعبة الرياضيات وأن يجتاز الطالب امتحان القبول، والأولوية للمجموع الاعلى ولا يقبل المؤهلات العليا ولا يقبل نقل القيد ولا يقبل المفصولين ويقبل الحالات الخاصة بعد اجتياز المقابلة الشخصية.

وأنهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات أعمال المرحلة الثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة، والتي أُتيحت خلالها إمكانية تسجيل الرغبات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الرسمي، وذلك خلال الفترة من الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025 وحتى الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، ولمدة خمسة أيام.
وقد انتهت أعمال هذه المرحلة بعد مراجعة دقيقة للرغبات التي سجّلها الطلاب، وترشيحهم للكليات والمعاهد وفقًا للقواعد المنظمة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وفي حدود الأعداد المقررة لكل كلية ومعهد.


أولًا: الحدود الدنيا وأعداد الطلاب:

يبلغ إجمالي عدد الطلاب المُقرر تقدمهم لتنسيق المرحلة الثانية من النظامين الحديث والقديم(287,318) طالبًا وطالبة، وفقًا للحدود الدنيا المُعلنة لكل شعبة، وجاءت التفاصيل كما يلي:
- النظام الحديث:

الشعبة    الحد الأدنى      عدد الطلاب
الشعب العلمية 220.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.75 %. 246642
الشعبة الأدبية 205.00 درجة فأكثر أي بنسبة 64.06%. 36406
الإجمالي 283048 

- النظام القديم:

الشعبة     الحد الأدنى     عدد الطلاب
الشعبة العلمية 280.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29%. 3506
الشعبة الأدبية 240.00 درجة فأكثر أي بنسبة 58.53 %. 764
الإجمالي 4270 

الإجراءات المتبعة خلال المرحلة الثانية 2025

وجرت أعمال هذه المرحلة وفق الضوابط التالية: 
• تم ترشيح الطلاب بناءً على آخر رغبات مسجلة على الموقع الإلكتروني، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المعتمدة.
• بانتهاء هذه المرحلة، يكون قد تم توزيع ( 364946 ) طالبًا وطالبة من المرحلتين الأولى والثانية، خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين من بدء أعمال التنسيق.
• سيتمكن الطلاب من الحصول على بطاقة الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.
• سترسل الكشوف النهائية بأسماء الطلاب إلى الكليات والمعاهد بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب، لبدء إجراءات القيد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس الشعبة الادبية كليه الآداب كلية الآداب جامعة عين شمس مادة الجيولوجيا مادة الرياضة البحتة مادة اللغة الأنجليزية

مواد متعلقة

نتيجة المرحلة الثانية، تنسيق حاسبات ومعلومات 2025

هندسة عين شمس تحقق مراكز متقدمة بالمسابقة السنوية لتصميم أنظمة التكييف والتهوية بأمريكا

ظهرت الآن، رابط موقع التنسيق الرسمي للحصول على نتيجة المرحلة الثانية

وزير الطيران عن مطار العلمين: ركيزة أساسية لتنمية الساحل الشمالي

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية نظام قديم

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية، الحدود الدنيا للشعبة الأدبية نظام قديم

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، الحدود الدنيا للشعب العلمية نظام قديم بالدرجات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

الأكثر قراءة

شروط الالتحاق بأقسام البرامج المميزة بكلية آداب عين شمس لـ المستجدين

النيابة توجه لـ سارة خليفة تهمة تعذيب وهتك عرض سائق

يستعينون بـ متعاطين لتجريب مفعول المخدرات.. نص أقوال مجري التحريات في قضية سارة خليفة

بفارق 15 هدفا، منتخب التشيك يهزم اليابان في مونديال الناشئين لكرة اليد

الضاني يتراجع 9 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

"مستقبل وطن" يتصدر و"حماة الوطن" وصيفًا في سباق المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

الأهلي يتفق مع نجم الفريق على التجديد 5 سنوات

السودان يكتسح نيجيريا برباعية ويتصدر مجموعته في أمم أفريقيا للمحليين

خدمات

المزيد

. سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم البسملة لمن بدأ القراءة من وسط السورة خارج الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالخير الكثير والاستقرار المادي

ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads