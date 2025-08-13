موقف طلاب الدور الثاني من كليات القمة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، أعلنت وزارة التعليم العالي أمس نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025 بموقع التنسيق الإلكتروني، والحدود الدنيا والأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد.

قال مكتب التنسيق، إنه يتم ترشيح طلاب الثانوية العامة الدور الثاني بالكليات الجامعية والمعاهد وفقا للمجموع الحاصل عليه الطالب فى الثانوية العامة والحد الأدنى للكليات سواء بالمرحلة الأولى للتنسيق أو المرحلة الثانية.

وأنهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات أعمال المرحلة الثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة، والتي أُتيحت خلالها إمكانية تسجيل الرغبات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الرسمي، وذلك خلال الفترة من الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025 وحتى الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، ولمدة خمسة أيام.



وقد انتهت أعمال هذه المرحلة بعد مراجعة دقيقة للرغبات التي سجّلها الطلاب، وترشيحهم للكليات والمعاهد وفقًا للقواعد المنظمة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وفي حدود الأعداد المقررة لكل كلية ومعهد.



أولًا: الحدود الدنيا وأعداد الطلاب:

يبلغ إجمالي عدد الطلاب المُقرر تقدمهم لتنسيق المرحلة الثانية من النظامين الحديث والقديم(287,318) طالبًا وطالبة، وفقًا للحدود الدنيا المُعلنة لكل شعبة، وجاءت التفاصيل كما يلي:

- النظام الحديث:

الشعبة الحد الأدنى عدد الطلاب

الشعب العلمية 220.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.75 %. 246642

الشعبة الأدبية 205.00 درجة فأكثر أي بنسبة 64.06%. 36406

الإجمالي 283048

- النظام القديم:

الشعبة الحد الأدنى عدد الطلاب

الشعبة العلمية 280.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29%. 3506

الشعبة الأدبية 240.00 درجة فأكثر أي بنسبة 58.53 %. 764

الإجمالي 4270

الإجراءات المتبعة خلال المرحلة الثانية 2025

وجرت أعمال هذه المرحلة وفق الضوابط التالية:

• تم ترشيح الطلاب بناءً على آخر رغبات مسجلة على الموقع الإلكتروني، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المعتمدة.

• بانتهاء هذه المرحلة، يكون قد تم توزيع ( 364946 ) طالبًا وطالبة من المرحلتين الأولى والثانية، خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين من بدء أعمال التنسيق.

• سيتمكن الطلاب من الحصول على بطاقة الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.



• سترسل الكشوف النهائية بأسماء الطلاب إلى الكليات والمعاهد بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب، لبدء إجراءات القيد.

الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية (نظام حديث):

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم.

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحة.

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الوادي الجديد.

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش إدارة أعمال.

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية.

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

الفني التجاري ببورسعيد

المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية

العالي خدمة اجتماعية بورسعيد

الفني التجارى بدمياط

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة.

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم إدارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية)

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط إسكندرية.

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية.

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات سوهاج.

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين العريش.

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية.

العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط.

العالي دراسات متطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة.

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة.

الفني التجارى ببنها

العالي سياحة وفنادق الغردقة

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات العريش

العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزة

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث

الفني التجارى بقنا

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات قناة السويس بالإسماعيلية

الفني التجارى بالروضه

الفني التجارى بسوهاج

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم.

المعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة.

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية.

