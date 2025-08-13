الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تقليل الاغتراب 2025، رابط التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى والثانية

تقليل الاغتراب 2025،
تقليل الاغتراب 2025، فيتو
ads

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الثانوية العامة، خلال الفترة من الخميس 14 أغسطس 2025 وحتى الإثنين 18 أغسطس 2025، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفق الضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويتم التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هـــنا 

 

ضوابط تقليل الاغتراب 2025

وتشمل ضوابط تقليل الاغتراب ما يلي:
• يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع.
• يشترط في التحويل غير المناظر استيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، سواء أكان التحويل من كلية إلى أخرى أو من معهد إلى كلية، وذلك بالإضافة إلى الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها.
• لا يُسمح بالتحويلات الورقية، ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًّا فقط.
• يُتاح للطالب تقليل الاغتراب (التحويل) لمرة واحدة فقط.
• ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المُراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة وفي ضوء النسبة المقررة لتقليل الاغتراب.

 

ضوابط التحويل إلي المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة 

  يسمح للطلاب المرشحين للالتحاق بالمعاهد العالية الخاصة أو المعاهد المتوسطة، وكذلك للطلاب المرشحين لإحدى الكليات، بالتقدم بطلب تحويل إلى معهد آخر، سواء كان ذلك إلى معهد مناظر في ذات التخصص،  أو إلى معهد غير مناظر، أو من كلية إلى معهد بشرط:
• استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه.
• مراعاة الطاقة الاستيعابية.
• الالتزام بنسبة القبول المحددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاغتراب المناظر التعليم العالي والبحث العلمي التنسيق الالكتروني المجلس الأعلى للجامعات المعاهد العالية الخاصة باب تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب 2025 تقليل الاغتراب المناظر تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر ضوابط تقليل الاغتراب 2025

مواد متعلقة

موقع التنسيق الإلكتروني، كليات المرحلة الثالثة أدبي 2025

وزير التعليم العالي: الشباب الركيزة الأساسية لبناء مجتمع المعرفة والابتكار

موقع التنسيق الإلكتروني، كليات ومعاهد المرحلة الثالثة علمي علوم 2025

نتيجة المرحلة الثانية، تنسيق حاسبات ومعلومات 2025

هندسة عين شمس تحقق مراكز متقدمة بالمسابقة السنوية لتصميم أنظمة التكييف والتهوية بأمريكا

ظهرت الآن، رابط موقع التنسيق الرسمي للحصول على نتيجة المرحلة الثانية

وزير الطيران عن مطار العلمين: ركيزة أساسية لتنمية الساحل الشمالي

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية نظام قديم

الأكثر قراءة

اسمه الحقيقي وأخلاقه، جيران البلوجر "ياسمين" بالشرقية يفجرون مفاجأة عن شخصيته

اعتراف مستفز من البلوجر "ياسمين" أثناء التحقيقات وقرار جديد بحبسه في سجن الرجال

إن كيدهن عظيم، كولومبية تفضح أسطورة ريال مدريد على الهواء: رفضته لأنه لا يستحم

24 ساعة جحيم، تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء

على طريقة "اللي على راسه بطحة"، صورة مفاجأة تهز سارة خليفة أثناء التحقيقات معها

الموضوع زاد عن حده، أول صدام مباشر بين إدارة الأهلي وريبيرو بسبب أحمد عبد القادر

مقتل 5 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالقليوبية

كنت فاكر إن ده العادي بتاعه، هشام ماجد يروي قصة مباراة حولته من أهلاوي إلى زملكاوي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

. سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads