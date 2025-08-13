تقليل الاغتراب 2025، رابط التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى والثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الثانوية العامة، خلال الفترة من الخميس 14 أغسطس 2025 وحتى الإثنين 18 أغسطس 2025، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفق الضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويتم التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هـــنا

ضوابط تقليل الاغتراب 2025

وتشمل ضوابط تقليل الاغتراب ما يلي:

• يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• يشترط في التحويل غير المناظر استيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، سواء أكان التحويل من كلية إلى أخرى أو من معهد إلى كلية، وذلك بالإضافة إلى الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها.

• لا يُسمح بالتحويلات الورقية، ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًّا فقط.

• يُتاح للطالب تقليل الاغتراب (التحويل) لمرة واحدة فقط.

• ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المُراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة وفي ضوء النسبة المقررة لتقليل الاغتراب.

ضوابط التحويل إلي المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

يسمح للطلاب المرشحين للالتحاق بالمعاهد العالية الخاصة أو المعاهد المتوسطة، وكذلك للطلاب المرشحين لإحدى الكليات، بالتقدم بطلب تحويل إلى معهد آخر، سواء كان ذلك إلى معهد مناظر في ذات التخصص، أو إلى معهد غير مناظر، أو من كلية إلى معهد بشرط:

• استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه.

• مراعاة الطاقة الاستيعابية.

• الالتزام بنسبة القبول المحددة.

