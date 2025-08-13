الأربعاء 13 أغسطس 2025
خبير: أمريكا تستخدم التيارات الدينية لخدمة مصالحها

هشام النجار، فيتو
هشام النجار، فيتو

قال الدكتور هشام النجار، الباحث فى شئون التيارات الإسلامية طريقة التفكير الأمريكي والإسرائيلي لاستخدام جماعة الإخوان الإرهابية لخدمة مصالحها وأهدافها الاستراتيجية. 

 قضية فلسطين في مرتبة متأخرة من الاهتمام العربي والإسلامي 

وأضاف في تصريح لـ"فيتو": أضرب مثالا على ذلك عندما رسمت أمريكا وجهازها الاستخباري لهذه الجماعات خط حشد عشرات الآلاف من المقاتلين للقتال في أفغانستان ضد الاتحاد السوفييتي في ثمانينات القرن الماضي، لتحقيق هدف رئيسي يتمثل في إخراج الاتحاد السوفييتي من أفغانستان بما يحقق مصلحة أمريكية خالصة، والهدف الثاني هو جعل قضية فلسطين في مرتبة متأخرة من الاهتمام العربي والإسلامي، حيث أصبح القتال في أفغانستان تحت زعم تحريرها من السوفييت هو الأولوية القصوى، وبذلك انشغل المسلمون والعرب بتدبير أمريكي بتحرير أفغانستان المزعوم عن تحرير فلسطين وتمكنت إسرائيل من في ظل هذا الوضع من مواصلة جرائمها وتنفيذ مخططاتها.

وتابع: لأجل ذلك وفرت أمريكا لتلك الجماعات وقادتها كل ما يلزم من دعم حيث كان عبد الله عزام الإخواني وجنسيته فلسطيني يعقد لقاءاته في جامعات وفنادق ومركز أمريكية تحت عين وإشراف السي آي ايه وشبيه بهذا ما حدث أثناء وبعد مؤامرة يناير 2011م، حيث دعمت أمريكا وأجهزتها تحت إدارة باراك أوباما جماعة الإخوان في مصر وفروعها بالمنطقة العربية بشكل غير مسبوق وبملايين الدولارات لأجل تمكينها من استلام السلطة للتمهيد لمشروع الشرق الأوسط الجديد. 

تيارات الإسلام السياسي بينها وبين أمريكا صفقة مستمرة 

وأكد النجار أن تمدد إسرائيل والعثمانية الجديدة في العمق العربي وتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين هو أحد أهداف استخدام هذه المخططات، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الجماعات بينها وبين الولايات المتحدة صفقة مستمرة قيد التنفيذ وفقا للظروف والمتغيرات فإذا استطاعت جماعة الصعود للسلطة باحثة وطالبة دعم أمريكي وغربي فإن أمريكا تصبغ عليها الدعم وتمنحها الاعتراف بشرعيتها بشرط أن تنفذ كل شروطها ومطالبها بشأن الانخراط في مشروع إسرائيل الكبرى وتمكين الكيان الصهيوني من التمدد وتحقيق أهدافه المعروفة وضمان أمنه فضلا عن مطلب آخر رئيسي وهو مساعدة أمريكا في كبح من يتبنى الإرهاب العابر للحدود أو الإرهاب العالمي، وهذا ينطبق على الإخوان التي حاولت فعل ذلك وفشلت وعلى فرع القاعدة في سوريا بقيادة أحمد الشرع الذي حاول ونجح، وها هي الإخوان تحاول مجددًا. 

