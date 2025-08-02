السبت 02 أغسطس 2025
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سياسة

"تضامن الشعوب الأفروآسيوية": الحملة الممنهجة ضد مصر تهدف لتشويه دورها في الدفاع عن قضية فلسطين

عبد القادر شهيب،
عبد القادر شهيب، رئيس اللجنة المصرية، فيتو

أعلنت اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفروآسيوية رفضها القاطع للحملة الممنهجة الموجهة ضد مصر، والتي تستهدف تشويه دورها التاريخي والثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وتصديها لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وشددت اللجنة، برئاسة الكاتب والمفكر عبد القادر شهيب، على إدانتها للدعوات المشبوهة التي تروج لها قوى صهيونية، وتنظيمات إرهابية، على رأسها جماعة الإخوان، للتحريض على التظاهر أمام السفارات المصرية في الخارج بزعم الاعتراض على الحصار المفروض على قطاع غزة.

التظاهرات لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي

وأكدت اللجنة المصرية، في بيان لها، أن التظاهرات التي تحاول تشويه صورة مصر لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي، حيث تشتت الانتباه عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتضعف الضغوط الدولية عليها.

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وأعربت عن تأييدها لموقف القيادة السياسية التي تصدت، ولا تزال، بكل قوة لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتحويلها إلى أداة للابتزاز السياسي، كما رفضت بشكل قاطع مخططات التهجير القسري من غزة، ولم تتوانَ عن التحرك على أكثر من محور لإنهاء المأساة في القطاع، من خلال الوساطة لوقف إطلاق النار، وتسهيل إدخال المساعدات، وتبني مسارات سياسية تستهدف إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

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اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفروآسيوية الكاتب والمفكر عبد القادر شهيب قطاع غزة التظاهر أمام السفارات المصرية في الخارج جماعة الإخوان القضية الفلسطينية

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