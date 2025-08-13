نقابة المهن التمثيلية تنعي الأديب صنع الله إبراهيم

نعت نقابة المهن التمثيلة برئاسة الدكتور أشرف زكي، رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم، وذلك بعد أن وفاته المنية صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز الـ 88 بعد صراع طويل مع المرض.

وكتبت النقابة في بيان لها على صفحتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي: “تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الأديب الكبير صنع الله إبراهيم، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرته بخالص التعازي، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون.”

وفاة صنع الله إبراهيم

رحل عن عالمنا منذ قليل، الكاتب والأديب الكبير صنع الله إبراهيم، عن عمر ناهز الـ 88 عاما، إثر إصابته بالتهاب رئوي نقل على أثره إلى أحد مستشفيات القاهرة حتى وافته المنية اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.