إبراهيم عبد المجيد ناعيا صنع الله إبراهيم: كل كلام الدنيا لا يعبر عن حزني

نعى الروائي إبراهيم عبد المجيد، رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم بكلمات مؤثرة عقب رحيله عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 88 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب الأديب الكبير على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “يا إلهي. رحل صنع الله إبراهيم، كل كلام الدنيا لا يكفي تعبيرا عن حزني يا معلمنا وصديق العمر الجميل، إلى جنة الخلد يا صنع الله يا حبيبي، الدموع تجعلني لا أرى يا حبيبي”.

وفاة صنع الله إبراهيم

رحل عن عالمنا منذ قليل، الكاتب والأديب الكبير صنع الله إبراهيم، عن عمر ناهز الـ 88 عاما، إثر إصابته بالتهاب رئوي نقل على أثره إلى أحد مستشفيات القاهرة حتى وافته المنية اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.