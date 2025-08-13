أثارت الذعر بين الناس، ساويرس يكشف حقيقة العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالي

العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالى، كشف رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، عن حقيقة العثورعلى جثة بلا رأس تطفو بالقرب من الشاطئ في منطقة الساحل الشمالي، والتي أثارت الذعر بين مرتادي الشاطئ.

حقيقة العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالي

وأوضح المهندس نجيب ساويرس أن الجثة التي وجدت بلا رأس، وكانت تطفو على الشاطيء بالساحل الشمالي، والتي سببت الذعر، ليست لسائح أجنبي، كما يشاع، ولكنها لأحد ضحايا الهجرة غير الشرعية.

وقال نجيب ساويرس، في تغريدة عبر منصة "أكس"، في كشفه عن حقيقة الجثة بلا رأس التي وجدت بالساحل الشمالي: "مش سائح ده من ضحايا الهجرة غير الشرعية".

وجاء ذلك ردًا على ما تداوله البعض من "العثور على جثة سائح أجنبي بدون رأس على شاطىء الساحل الشمالي بمصر".

يذكر أن منطقة الساحل الشمالي شهدت حادثا غريبا، تسبب في حالة من الذعر بين المصطافين ومرتادي الشاطئ، حيث تم العثور على جثة بلا رأس تطفو بالقرب من الشاطئ، في مشهد وثقه بعض النشطاء من خلال مقطع فيديو، انتشر بسرعة كبيرة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية.

جثة الساحل الشمالي تثير المخاوف

وأظهر المقطع المتداول تدخل الجهات الأمنية لانتشال الجثة ونقلها بعيدًا عن مياه الشاطئ، حتى لا يثير الأمر الفزع بين مرتادي الشاطئ، بعد أن قام بعض المواطنين بالإبلاغ عن وجود جثة لأحد الأشخاص تطفو على الشاطيء وظهرت بلا رأس.

العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالي، فيتو



وأشار مقطع الفيديو المصور إلى أن الجثة التي وجدت عائمة على الشاطئ أثارت المخاوف، ما استدعى حضور الجهات المختصة الأمنية، وتم نقل الجثة إلى الطب الشرعي لاستكمال الفحوص اللازمة وتحديد هوية الضحية وملابسات الوفاة.

ولم تصدر بيان رسمية حول الحادثة، وسط تفاعل واسع وتكهنات متزايدة بين نشطاء مواقع التواصل.

