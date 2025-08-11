التصريح بدفن جثة عامل سقط من علو داخل مزرعة بالشيخ زايد

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه إثر سقوطه من مكان مرتفع، داخل مزرعة دواجن بمدينة الشيخ زايد.

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أنه اختل توازنه، مما أدى لسقوطه، دون وجود شبهة جنائية.

مصرع عامل داخل مزرعة بالشيخ زايد

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع شخص داخل مزرعة دواجن، بمدينة الشيخ زايد، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن عامل بالمزرعة، اختل توازنه أثناء وقوفه بمكان مرتفع، ليسقط مفارقا الحياة، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.



تم نقل الجثة لثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

