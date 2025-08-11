التصريح بدفن جثة لص سقط من الطابق الثالث أثناء الهرب بأكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة لص سقط من الطابق الثالث بمدينة 6 أكتوبر، مما أدى لمصرعه، حيث حاول الفرار من مالك الشقة عقب اكتشاف جريمته، ليختل توازنه ويسقط مفارقا الحياة.

مصرع لص أثناء هربه بأكتوبر

كان ورد بلاغ إلى مديرية أمن الجيزة، يفيد بسقوط شخص من عقار بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين أن عاطل تسلل لشقة لسرقتها بالطابق الثالث، وأثناء تفتيشه بمحتويات الشقة، اكتشفه مالكها، فحاول مطاردته، إلا أن اللص حاول الهرب واختل توازنه مما أسفر عن سقوطه من الطابق الثالث ومصرعه.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال مالك الشقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

