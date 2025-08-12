التصريح بدفن جثة فني لقي مصرعه أثناء إصلاح جهاز تكييف بالحوامدية

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة فني تكيفات لقي مصرعه، إثر صعقة كهربائية أثناء قيامه بأعمال إصلاح جهاز تكييف داخل شقة سكنية بمنطقة الحوامدية.

مصرع شاب صعقا بالكهرباء

تلقى الرائد محمد حربي، رئيس مباحث الحوامدية، إخطارًا من المستشفى باستقبال شاب مصاب بصعق كهربائي فارق الحياة متأثرا بجراحه.



وكشفت التحقيقات الأولية أن الضحية كان يعمل على إصلاح جهاز التكييف في شقة تعود لأحد الزبائن خلف مصنع العطور بالحوامدية، حيث تعرض لصعقة كهربائية أدت إلى وفاته على الفور.

وأكدت الجهات الأمنية عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لإخطار النيابة العامة التي أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة.

تواصل النيابة تحقيقاتها في الحادث للتأكد من ظروفه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما يحث رجال الأمن على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة المهنية للحد من وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة.

